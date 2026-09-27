ΠΟΕΔΗΝ για Μαζωνάκη: Βρέθηκαν 145 ευρώ στην τσέπη του τραγουδιστή όταν μεταφέρθηκε νεκρός στο «Ελπίς»

Το χρηματικό ποσό των 145 ευρώ είχε πάνω του ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν διακομίστηκε νεκρός στο νοσοκομείο «Ελπίς», αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκης, θέτοντας σειρά ερωτημάτων σχετικά με τις οικονομικές απαιτήσεις, που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν προηγηθεί για τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε δύο 50ευρα, ένα 20ευρω, τρία 5ευρα και μερικά κέρματα, δηλαδή το συνολικό ποσό των 145 ευρώ, όπως προέκυψε από το πρωτόκολλο παραλαβής προσωπικών αντικειμένων, που συνέταξαν οι εργαζόμενοι στα Επείγοντα και οι διασώστες.

Αναφερόμενος στους κατηγορούμενους γιατρούς, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι «αφού μεταξύ τους παραδέχονται ότι θα τον στρίμωχναν να δεχθεί το κόστος, συμπερασματικά προκύπτει ότι πιθανόν προκαταβολικά και μετρητά να πληρώθηκαν 3.000 ή 6.000 ευρώ».

Κατά τον κ. Γιαννάκο, θα πρέπει η συγκεκριμένη υπόθεση να ερευνηθεί από τις εισαγγελικές αρχές, αφού, όπως λέει: «Μην μου πείτε ότι πήγε να κάνει πλασμαφαίρεση με 145 ευρώ ή θα πλήρωνε το τσουχτερό κόστος 6.000 ευρώ ή έστω 3.000 ευρώ με τραπεζική κάρτα και απόδειξη; Δεν το πιστεύουμε». Ειδικά την ώρα που οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι, «παραδέχονται ότι θα επεδίωκαν να τον στριμώξουν για να πληρώσει αυτά τα χρήματα καθ’ ότι είχε αντιρρήσεις», αναφέρει.

«Θα πρέπει λοιπόν να το ερευνήσουν οι εισαγγελικές αρχές και εάν αποδειχθεί πέραν της καταδίκης να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα στην οικογένεια για ουσιαστικούς και σημειολογικούς λόγους. Δεν είναι δυνατόν να έχουν πληρωθεί αδρά για πράξεις που τον οδήγησαν στο θάνατο», προσθέτει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.