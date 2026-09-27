Κατερίνη: Ανήλικη έπεσε στο κενό από μπαλκόνι – Διακομίστηκε στο «Παπανικολάου»

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Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η υπόθεση μίας 17χρονης, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από μπαλκόνι, το πρωί της Κυριακής (27/9), στην Κατερίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας voria.gr, την ανήλικη εντόπισε η μητέρα της περίπου στις 10 το πρωί και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές.

Το κορίτσι, που φέρει κατάγματα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», στη Θεσσαλονίκη, για περαιτέρω νοσηλεία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή της ανήλικης, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση της στο κενό είναι αδιευκρίνιστες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 16χρονη έχει σημάδια που δεν συνάδουν με την πτώση, ωστόσο, φως στην υπόθεση θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση αλλά και η κατάθεσή της.