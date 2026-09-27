Κατερίνη: Ανήλικη έπεσε στο κενό από μπαλκόνι – Διακομίστηκε στο «Παπανικολάου»

Μια 17χρονη τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από μπαλκόνι στην Κατερίνη το πρωί της Κυριακής (27/9) και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης. Οι συνθήκες της πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για σημάδια στο σώμα της ανήλικης που δεν συνάδουν με την πτώση, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση και την κατάθεσή της.

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νοσοκομείο Παπανικολάου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια 17χρονη τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από μπαλκόνι το πρωί της Κυριακής (27/9) στην Κατερίνη, με την υπόθεση να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών.
  • Το κορίτσι, που φέρει κατάγματα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή της ανήλικης.
  • Οι συνθήκες της πτώσης είναι αδιευκρίνιστες, με την 16χρονη να φέρει σημάδια που δεν συνάδουν με την πτώση. Φως στην υπόθεση αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση και η κατάθεσή της.

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Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η υπόθεση μίας 17χρονης, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από μπαλκόνι, το πρωί της Κυριακής (27/9), στην Κατερίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας voria.gr, την ανήλικη εντόπισε η μητέρα της περίπου στις 10 το πρωί και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές.

Το κορίτσι, που φέρει κατάγματα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», στη Θεσσαλονίκη, για περαιτέρω νοσηλεία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή της ανήλικης, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση της στο κενό είναι αδιευκρίνιστες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 16χρονη έχει σημάδια που δεν συνάδουν με την πτώση, ωστόσο, φως στην υπόθεση θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση αλλά και η κατάθεσή της.

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