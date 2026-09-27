Πιερρακάκης: «Είμαστε δίπλα σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που εργάζονται μακριά από τα σπίτια τους»

Ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε την επιστροφή δύο ενοικίων, συνολικού ύψους 4,9 εκατομμυρίων ευρώ, σε 17.074 κρατικούς υπαλλήλους. Η οικονομική ενίσχυση αφορά εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που εργάζονται μακριά από τις εστίες τους, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους και στηρίζοντας την καθημερινότητά τους.

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Οικονομία

Κυριάκος Πιερρακάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χθες, 17.074 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές έλαβαν την επιστροφή δύο ενοικίων, συνολικού ύψους 4,9 εκατ. ευρώ.
  • Η επιστροφή των ενοικίων αφορά κρατικούς υπαλλήλους που εργάζονται μακριά από τις εστίες τους, δηλαδή εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές.
  • Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε: «Είμαστε δίπλα τους έμπρακτα με πολιτικές που αναγνωρίζουν την προσφορά τους και στηρίζουν την καθημερινότητά τους».

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Με αφορμή την επιστροφή δυο ενοικίων ύψους 4,9 εκατ. ευρώ σε 17.074 κρατικούς υπαλλήλους που εργάζονται μακριά από τις εστίες τους, ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης είπε: «Είμαστε δίπλα τους έμπρακτα με πολιτικές που αναγνωρίζουν την προσφορά τους και στηρίζουν την καθημερινότητά τους».

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Η επιστροφή δυο ενοικίων ύψους 4,9 εκατ. ευρώ αφορά 17.074 κρατικούς υπαλλήλους, δηλαδή εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές.

Τι αναφέρει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης

«Πίσω από κάθε σχολείο και κάθε δομή υγείας στην περιφέρεια υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, μακριά από τα σπίτια και τις οικογένειές τους.

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Χθες, 17.074 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές έλαβαν την επιστροφή δύο ενοικίων, συνολικού ύψους 4,9 εκατ. ευρώ.

Είμαστε δίπλα τους έμπρακτα. Με πολιτικές που αναγνωρίζουν την προσφορά τους και στηρίζουν την καθημερινότητά τους».

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