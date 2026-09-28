Εύα Σαμιώτη: «Φοβόμουν ότι δεν θα τα καταφέρω στην υποκριτική επειδή ήμουν πολύ εσωστρεφής»

Συνέντευξη στο περιοδικό Gala και τη δημοσιογράφο Μαριλού Πανταζή παραχώρησε η Εύα Σαμιώτη, με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα κωμική σειρά του MEGA «Κάμπινγκ», αναφερόμενη στην πορεία της στην υποκριτική, την επιρροή της οικογένειάς της και την προσωπική της διαδρομή.

Κόρη της ηθοποιού Μαρίσσας Τριανταφυλλίδου και του σκηνογράφου Μιχάλη Σαμιώτη, η νεαρή ηθοποιός εξήγησε πως η απόφαση να ασχοληθεί με την υποκριτική ήρθε σταδιακά, σε μια περίοδο που προσπαθούσε να καταλάβει τι ήθελε να κάνει στη ζωή της.

«Όταν ήμουν μικρή ήμουν πολύ κλειστή. Θυμάμαι ότι στη Γ’ Γυμνασίου προσπαθούσα να βρω τι θα ήταν αυτό που θα μπορούσα να κάνω στη ζωή μου», ανέφερε. Όπως εξομολογήθηκε, η συχνή παρουσία της στα παρασκήνια θεατρικών παραστάσεων, όπου εργαζόταν η μητέρα της, την έφερε πιο κοντά στον χώρο.

«Πάντα μου άρεσε πολύ το κλίμα στις παραστάσεις, με συγκινούσε, με άγγιζε, με έκανε να ανατριχιάζω, χωρίς να κατανοώ τον λόγο», είπε, εξηγώντας πως άρχισε να βλέπει την υποκριτική ως έναν τρόπο να ξεπεράσει την εσωστρέφειά της.

«Και μετά σκέφτηκα: μήπως όμως τελικά αυτός είναι ο τρόπος να ξεκλειδωθώ, να εκφραστώ, να εισπνεύσω οξυγόνο; Και το τελευταίο δεν το λέω έτσι. Μέχρι πρόσφατα δεν ανέπνεα σωστά».

Η πρώτη της ουσιαστική επαφή με την κάμερα ήρθε στην Α’ Λυκείου, όταν συμμετείχε στην ταινία μικρού μήκους «Αμυγδαλή». «Στα γυρίσματα ένιωθα πολύ ωραία και ταυτόχρονα, επειδή δεν ήμουν καθόλου σίγουρη για τον εαυτό μου, ένιωθα και μπερδεμένη», θυμήθηκε.

Η Εύα Σαμιώτη αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι προέρχεται από οικογένεια ανθρώπων του θεάτρου και του κινηματογράφου, υπογραμμίζοντας πως δεν θεωρεί ότι έχει πάρει δουλειές λόγω της συγγένειάς της.

«Το ότι δεν έχουν υπερβεί ποτέ τα όρια ή δεν μου έχουν συμπεριφερθεί άσχημα και κακοποιητικά σε αυτόν τον χώρο θεωρώ ότι συμβαίνει επειδή γνωρίζουν ποιοι είναι οι γονείς μου. Αλλά να με πάρουν σε μια δουλειά λόγω αυτής της συγγένειας, όχι», τόνισε.

Μάλιστα, όπως σημείωσε, είναι σημαντικό για την ίδια να γνωρίζει ότι οι επαγγελματικές επιλογές της βασίζονται στις δικές της δυνατότητες.

«Και ίσα ίσα που μου αρέσει αυτό, αλλιώς δεν θα ήμουν εντάξει με εμένα. […] Ο άλλος βλέπει κάποια πράγματα σε μένα για να με πάρει σε μια δουλειά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι για τη συμμετοχή της στην «Ριβιέρα», την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία στην οποία συμμετείχε, πέρασε από κανονική διαδικασία δοκιμαστικού.