Νέα Ιωνία: Πυρκαγιά σε κατάστημα καφέ – Εκκενώθηκε προληπτικά το κατάστημα, επιχειρούν 18 πυροσβέστες

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιωνία.
Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 04:30, σε κατάστημα επί της οδού Κασταμονής. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν τόσο ο χώρος του καταστήματος όσο και τα διαμερίσματα που βρίσκονται στους πάνω ορόφους.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ειδικό κλιμακοφόρο και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.
#Πυρκαγιά σε χώρο συνάθροισης κοινού, επί της οδού Κασταμονής, στη Νέα Ιωνία Αττικής. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 5 οχήματα, ειδικό κλιμακοφόρο και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 28, 2026
Πηγή φωτογραφιών: OPEN