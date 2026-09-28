Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο άνδρα που συνδέεται με απαγωγή της 7ης Οκτωβρίου

Ο ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν στη Λωρίδα της Γάζας έναν άνδρα που, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, συμμετείχε στην απαγωγή της Νόα Αργκεμανί και του Αβινατάν Ορ κατά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην περιοχή Νουσέιρατ, στην κεντρική Γάζα. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, πρόκειται για τον Σαχέρ Νιντάλ Σάτφι Σακρ, ο οποίος φέρεται να είχε περάσει στο ισραηλινό έδαφος κατά την επίθεση και να οδηγούσε τη μοτοσικλέτα με την οποία μεταφέρθηκαν στη Γάζα οι δύο όμηροι.

Η απαγωγή του ζευγαριού στο μουσικό φεστιβάλ Nova είχε καταγραφεί σε βίντεο και οι εικόνες είχαν μεταδοθεί ευρέως. Η Αργκεμανί εμφανίζεται να μεταφέρεται διά της βίας πάνω σε μοτοσικλέτα, ενώ ο σύντροφός της διακρίνεται με δεμένα τα χέρια, περικυκλωμένος από ενόπλους.

Η Αργκεμανί απελευθερώθηκε τον Ιούνιο του 2024, κατά τη διάρκεια ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης. Ο Ορ παρέμεινε όμηρος έως τον Οκτώβριο του 2025, όταν απελευθερώθηκε μαζί με άλλους 19 ομήρους στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ προκάλεσε τον θάνατο 1.221 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βάσει ισραηλινών στοιχείων.

Ακολούθησε η μεγάλης κλίμακας ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, κατά την οποία έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα οποία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.