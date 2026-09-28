Καιρός: Σταδιακή βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα – Πού θα επιμείνουν οι βροχές

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Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ο καιρός, καθώς το κύμα κακοκαιρίας υποχωρεί. Οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη και κατά τόπους σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 5-6 μποφόρ.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 25-27 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα παραμείνουν χαμηλότερα, στους 20-21 βαθμούς. Στην Κρήτη ο υδράργυρος θα κινηθεί έως τους 22-24 βαθμούς.

ATTIKH

Τοπικές νεφώσεις, χωρίς να αποκλείονται πρόσκαιρες αυξημένες νεφώσεις.

Βόρειοι άνεμοι 3-4 μποφόρ.

Θερμοκρασία από 17 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ