Καιρός: Σταδιακή βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα – Πού θα επιμείνουν οι βροχές

Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ο καιρός, καθώς το κύμα κακοκαιρίας υποχωρεί. Οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη και κατά τόπους σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 5-6 μποφόρ.
Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 25-27 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα παραμείνουν χαμηλότερα, στους 20-21 βαθμούς. Στην Κρήτη ο υδράργυρος θα κινηθεί έως τους 22-24 βαθμούς.
ATTIKH
- Τοπικές νεφώσεις, χωρίς να αποκλείονται πρόσκαιρες αυξημένες νεφώσεις.
- Βόρειοι άνεμοι 3-4 μποφόρ.
- Θερμοκρασία από 17 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- Τοπικές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο αυξημένες.
- Άνεμοι μεταβλητοί, έως 2-3 μποφόρ.
- Θερμοκρασία από 17 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.