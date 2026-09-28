Φαίη Σκορδά – Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Μυστική απόδραση στη Χαλκιδική

Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης, σύμφωνα με πληροφορίες της «R», πέρασαν ιδιωτικές στιγμές στο εξοχικό της παρουσιάστριας, λίγο πριν ξεκινήσουν οι εντατικές προετοιμασίες για την εκπομπή της στον ΑΝΤ1. Οπως λέει η ίδια στο περιβάλλον της, ο τόπος καταγωγής της, το Κιλκίς, και η Θεσσαλονίκη όπως και οι δεσμοί ζωής που διατηρεί χρόνια παραμένουν οι σταθερές της.

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Λίγο πριν μπει για τα καλά το φθινόπωρο και η καθημερινότητα αποκτήσει ξανά τους έντονους ρυθμούς της, η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης έκλεψαν λίγο χρόνο για τους ίδιους. Πριν από λίγες ημέρες, το ζευγάρι βρέθηκε στη Χαλκιδική, σε έναν από τους αγαπημένους προορισμούς της παρουσιάστριας, και συγκεκριμένα στην περιοχή Σάνη εκεί όπου διατηρεί το εξοχικό της. Η Φαίη δεν αλλάζει συνήθειες. Το Κιλκίς, τα Πορόια, η Χαλκιδική και η Θεσσαλονίκη είναι τα μέρη που πάντα επιστρέφει τις περισσότερες φορές με τα παιδιά της και τα τελευταία χρόνια και με τον σύντροφό της.

Όπως λέει η ίδια και οι άνθρωποι του περιβάλλοντός της: «Πάντα αντιμετωπίζει με ηρεμία, ψυχραιμία, χαμηλούς τόνους και χαμόγελο τις καταστάσεις. Δεν αλλάζει μέσα στα χρόνια». Και αυτό δεν αφορά μόνο τα μέρη αλλά και τους ανθρώπους με τους οποίους συνδέεται και δημιουργεί σχέσεις ζωής.

Μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, η Φαίη και ο Αλέξανδρος απόλαυσαν μερικές ημέρες χαλάρωσης, θέλοντας ουσιαστικά να αποχαιρετήσουν το καλοκαίρι με τον πιο όμορφο τρόπο. Οι δυο τους έκαναν βόλτες στην παραλία, απόλαυσαν όμορφες στιγμές δίπλα στη θάλασσα, γεύτηκαν καλό φαγητό και συναντήθηκαν με αγαπημένους φίλους, βρίσκοντας την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να γεμίσουν μπαταρίες. Η Χαλκιδική, άλλωστε, αποτελεί έναν ξεχωριστό προορισμό για τη Φ. Σκορδά, που γνωρίζει καλά τις ομορφιές της και έχει δημιουργήσει εκεί το δικό της καταφύγιο. Αυτή τη φορά, η παρουσία του Αλέξανδρου έκανε την απόδραση ακόμη πιο ξεχωριστή. Στην επιστροφή, έκαναν μια στάση στη Θεσσαλονίκη, για να δει η Φαίη αγαπημένα πρόσωπα, όπως ο παιδικός φίλος και κουμπάρος της Σάββας Τζεβελέκης. Η σχέση της Φαίης και του Αλέξανδρου μετρά περίπου πέντε χρόνια και, σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον τους, οι δυο τους είναι ιδιαίτερα ευτυχισμένοι. Πλέον, μάλιστα, έχουν κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους, καθώς ζουν μαζί στην Αθήνα, στα βόρεια προάστια. Η ζωή τους κυλά όμορφα με πολλές υποχρεώσεις και ακόμη περισσότερη αγάπη. Μια γλυκιά καθημερινότητα, με τον γάμο να αποτελεί ένα κεφάλαιο που βρίσκεται στα σχέδιά τους, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Αυτή την περίοδο, ωστόσο, η προτεραιότητα για τη Φ. Σκορδά είναι η νέα επαγγελματική σελίδα της, καθώς προετοιμάζεται πυρετωδώς για την εκπομπή της, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα μέσα Οκτωβρίου και θα προβάλλεται κάθε Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, βρίσκεται σε διαδικασία μετακόμισης στο καινούργιο σπίτι της, μία ακόμη σημαντική αλλαγή που απαιτεί χρόνο και οργάνωση. Ολες αυτές οι εκκρεμότητες πρέπει πρώτα να δρομολογηθούν, ώστε στη συνέχεια η Φαίη να μπορέσει να αφοσιωθεί και στα επόμενα προσωπικά της σχέδια. Και ο γάμος, όπως όλα δείχνουν, είναι ένα από αυτά. Μέχρι τότε, εκείνη και ο Αλέξανδρος απολαμβάνουν τη σχέση τους, την κοινή ζωή τους και τις μικρές αποδράσεις όπως αυτή στη Χαλκιδική.