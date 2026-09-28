Πλάκα: Σήμερα η αναγνώριση των σορών και η αυτοψία στα γειτονικά κτίρια – Το νέο βίντεο μετά την έκρηξη, πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της Πυροσβεστικής, οι οποίοι διερευνούν τα αίτια της φονικής έκρηξης στην Πλάκα, βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στον 2ο όροφο του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους.

Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα αερίου στα ανώτερα σημεία του διώροφου κτιρίου. Σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, μια σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης, οδηγώντας στην καταστροφική έκρηξη.

Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα τον ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισε η παλαιότητα του κτιρίου, καθώς και την κατάσταση της εγκατάστασης, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

Για σήμερα Δευτέρα, είναι προγραμματισμένες και οι επίσημες αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα. Ταυτόχρονα σήμερα, οι συγγενείς των θυμάτων που βρίσκονται στην Ελλάδα, θα βρεθούν αντιμέτωποι με το δύσκολο έργο της ταυτοποίησης των σορών. Σημειώνεται ότι στον πρώτο όροφο σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης έμεναν οι 4 Αμερικανοί τουρίστες που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές. Στον δεύτερο όροφο διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Βίντεο από τις στιγμές μετά τη φονική έκρηξη

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος στην γειτονιά της Πλάκας, καταγράφει τις στιγμές που ακολούθησαν την έκρηξη. Το κατάστημα γέμισε από σπασμένα γυαλιά, ενώ έξω ακούγονται οι συναγερμοί και σειρήνες την ώρα που οι αστυνομικοί φτάνουν στο σημείο.

Ζημιές προκλήθηκαν σε μεγάλη ακτίνα στη γειτονιά, στα γύρω κτίρια και σε επιχειρήσεις ακόμη και στον Ιερό Ναό της Αγίας Αικατερίνης.

Η έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής και του διορισμένου πραγματογνώμονα βρίσκεται σε εξέλιξη για να διακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας με τους έξι νεκρούς.

Οι ενδείξεις που υπάρχουν από την έως τώρα έρευνα των Αρχών, οδηγούν στο συμπέρασμα πως η έκρηξη έγινε στον 2ο όροφο που έμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ήταν το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου.

«Απ’ ότι φαίνεται έγινε μία έκρηξη στον πάνω όροφο του κτιρίου. Η έκρηξη αυτή ήταν από φυσικό αέριο στο οποίο υπήρχε εγκατάσταση. Μπορεί να προήλθε από διάφορες αιτίες ακόμη και από το άναμμα διακόπτη για τον φωτισμό», δήλωσε στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

Το φυσικό αέριο σύμφωνα με τη μελέτη του εγκαταστάτη που παραδόθηκε, φαίνεται πως το χρησιμοποιούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι για την θέρμανση ενός ενεργειακού τζακιού-καυστήρα, για το ζεστό νερό και την κουζίνα.

Ο μικρός λέβητας έως τώρα δεν έχει βρεθεί, παρά μόνο σωληνώσεις. Εκτιμάται λοιπόν, πως κάποια στιγμή ίσως κατά την διάρκεια της νύχτας, τέθηκε σε λειτουργία πιθανόν η κουζίνα και δεν έγινε σωστή διακοπή ή υπήρξε διαρροή.

Το σενάριο έκρηξης από σπινθήρα

Υπήρξε συνεχής παροχή αερίου στον χώρο, μέχρι που έφτασε έως το 15% συγκέντρωσης, ώστε να δημιουργηθεί το εκρηκτικό μείγμα. Δεν αποκλείεται να χρειάστηκε ένας σπινθηρισμός για την καταστροφή, ενδεχομένως όταν πήγε στο μπάνιο η ηλικιωμένη και άνοιξε το φως. Το σενάριο αυτό θεωρείται ως πιθανό καθώς η σορός της βρέθηκε δίπλα στον νιπτήρα του μπάνιου, ενώ τα υπόλοιπα θύματα βρέθηκαν στα κρεβάτια τους.

«Και τα εκατέρωθεν κτίρια έχουμε σημαντικές ζημιές. Στο δεξί κτίριο έχουμε ουσιαστικά την απόσπαση της τοιχοποιίας που δείχνει ότι εκεί ακριβώς έγινε η έκρηξη, δηλαδή προς την δεξιά πλευρά», σημείωσε ο κ. Λέκκας.

Ανησυχία υπάρχει για το αν έχουν επηρεαστεί κρίσιμα δομικά στοιχεία των γειτονικών κτιρίων.

Από νωρίς χθες το πρωί το πρωί γίνονται εργασίες αποκαθαρισμού των οικοδομικών υλικών στο κτήριο που κατέρρευσε ενώ πραγματογνώμονες και στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποιούν έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στην φονική έκρηξη.

Οι αυτοψίες θα ενταθούν σήμερα Δευτέρα με πολυμελή κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, από την πολεοδομία και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Συντετριμμένοι οι συγγενείς των θυμάτων

Τα δύο ζευγάρια – δύο αδέλφια με τις συντρόφους τους – είχαν έρθει από τις ΗΠΑ για λίγες ημέρες στην Ελλάδα. Είχαν μισθώσει ενα Αirbnb στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, στον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρρευσε μετά τη φονική έκρηξη. Τρεις από τους τέσσερις ήταν αλβανικής καταγωγής και είχαν αμερικανική υπηκοότητα.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Θα έρθουν και άλλα μέλη της οικογένειας για συμπαράσταση», δήλωσε ένας συγγενής τους.

Ένα από τα ζευγάρια είχε έρθει στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος και όπως ανέφερε συγγενικό τους πρόσωπο, η κοπέλα ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Τραγική ειρωνεία, οι τέσσερις τουρίστες θα αναχωρούσαν από την Ελλάδα για την Αμερική την ημέρα της έκρηξης.

Στο μικροσκόπιο ο αγωγός

Ένα ντοκουμέντο για την φονική έκρηξη στο νεοκλασικό κτίριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1, την στιγμή που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της τραγωδίας.

Βίντεο, οπτικό υλικό, καταθέσεις, αλλά και τα δομικά υλικά που απομακρύνονται με ιδιαίτερη προσοχή αναμένεται να συμβάλουν στην αναζήτηση των ακριβών αιτίων.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε ευρήματα που μπορεί να σχετίζονται με σωληνώσεις, εγκαταστάσεις ή άλλα στοιχεία του κτιρίου, καθώς και στα χαρακτηριστικά των δομικών υλικών και του σκυροδέματος. Δέκα εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συνεχίζουν την αυτοψία για τα αίτια της τραγωδίας, ενώ καίριες απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση στις έξι σορούς.

Μηχανήματα έργου του δήμου Αθηναίων έχουν απομακρύνει σχεδόν όλα τα δομικά υλικά από τα συντρίμμια του κτιρίου, μία διαδικασία που αναμενόταν να ολοκληρωθεί την Κυριακή (27/9). Τα υλικά στη συνέχεια μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου έχει διατεθεί από το Δήμο Αθηναίων, ενώ στο σημείο βρίσκονται εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ αλλά και πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί, ώστε να τα εξετάσουν.

Αποκαλύφθηκε ο παροχετευτικός αγωγός

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, οι ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με προσεκτικές κινήσεις αποκάλυψαν τον παροχετευτικό αγωγό που συνδέει το κεντρικό δίκτυο με τον μετρητή στο μοιραίο κτίριο.

Στην αρχή φαίνεται η σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό της οδού Λυσικράτους και συνεχίζει σε ένα μήκος μικρότερο από δύο μέτρα, μέχρι τον μετρητή.

Πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα αγωγό της δεκαετίας του 1990, όταν και το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου συνδέθηκε με το δίκτυο. Όπως αποκάλυψε ήδη από χθες ο ΑΝΤ1, τόσο ο μετρητής όσο και το κομμάτι αυτό του αγωγού έχουν κατασχεθεί και θα μεταφερθούν στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η σωλήνωση αυτή είναι πιστοποιημένη και πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Μάλιστα, εκεί που είναι η θέση του μετρητή, ο οποίος ήδη έχει κατασχεθεί, διακρίνονται και κάποια ίχνη καύσης.

Τις επόμενες ημέρες οι ερευνητές της Πυροσβεστικής θα προχωρήσουν και σε εκσκαφή του κεντρικού αγωγού επί της οδού Λυσικράτους.

Τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕΕ εκτιμούν πως η ένταση του ωστικού κύματος βρίσκεται κυρίως στον δεύτερο όροφο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, διαπιστώνουν πως υπάρχει ανάφλεξη και στον χώρο του ισογείου.

Πέρα από τον μετρητή και τον αγωγό, έχουν ήδη κατασχεθεί και άλλες συσκευές.

Η χρονική αλληλουχία των γεγονότων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για να αποκρυπτογραφήσουν τον μηχανισμό της έκρηξης. Πηγές με γνώση της έρευνας εκτιμούν πως το άναμμα ενός λαμπτήρα ήταν εκείνο που ενδεχομένως έδωσε το έναυσμα για την έκρηξη.

Όλα τα θύματα βρέθηκαν στα κρεβάτια τους, εκτός από την ηλικιωμένη που εντοπίστηκε στον χώρο του μπάνιου του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου.

Το πιστοποιητικό στεγανότητας

Το κεντρικό ζήτημα είναι το σημείο πρόκλησης της διαρροής. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, για το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου φαίνεται να είχε εκδοθεί πιστοποιητικό στεγανότητας της εγκατάστασης τον Φεβρουάριο του 2026. Πρόκειται για έγγραφο με υπογραφή μηχανικού που βεβαιώνει την ασφαλή λειτουργία της εσωτερικής εγκατάστασης.

Όλα αυτά τα πρόσωπα τώρα θα εξεταστούν από τους ερευνητές της Πυροσβεστικής, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο πρωινό της Παρασκευής.

Στο βίντεο που μετέδωσε ο ΑΝΤ1 φαίνεται ο παροχετευτικός αγωγός, που συνδέει το κεντρικό δίκτυο με τον μετρητή, στο κτίριο της Λυσικράτους.