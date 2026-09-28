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e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από σήμερα

Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ καταβάλλουν από σήμερα έως τις 2 Οκτωβρίου συνολικό ποσό 1.208.786.298,6 ευρώ σε 1.745.738 δικαιούχους. Οι πληρωμές αφορούν σε κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου, προκαταβολές συντάξεων, εξωιδρυματικά επιδόματα, εφάπαξ, επιστροφές εισφορών, καθώς και επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

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πληρωμές
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το συνολικό ποσό των 1.208.786.298,6 ευρώ πληρώνουν από σήμερα έως τις 2 Οκτωβρίου ο e- ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 1.745.738 δικαιούχους.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ καταβάλλονται 1.123.486.298,60 ευρώ σε 1.649.038 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου.
  • Η ΔΥΠΑ χορηγεί 32.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, 12.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 21.000.000 ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το συνολικό ποσό των 1.208.786.298,6 ευρώ πληρώνουν από σήμερα έως και τις 2 Οκτωβρίου ο e- ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 1.745.738 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

Από τον e-ΕΦΚΑ καταβάλλονται:

  • αύριο, 29 Σεπτεμβρίου 1.123.486.298,60 ευρώ σε 1.649.038 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου.
  • στις 30 Σεπτεμβρίου 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων Οκτωβρίου του ν. 4778/2021.
  • στις 2 Οκτωβρίου 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • από σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 15.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
  • στις 30 Σεπτεμβρίου 2.500.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μη μισθωτών.

Η ΔΥΠΑ πληρώνει:

  • 32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 12.000.000 ευρώ σε 14.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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