e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από σήμερα

Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ καταβάλλουν από σήμερα έως τις 2 Οκτωβρίου συνολικό ποσό 1.208.786.298,6 ευρώ σε 1.745.738 δικαιούχους. Οι πληρωμές αφορούν σε κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου, προκαταβολές συντάξεων, εξωιδρυματικά επιδόματα, εφάπαξ, επιστροφές εισφορών, καθώς και επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.