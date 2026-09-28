e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από σήμερα

Το συνολικό ποσό των 1.208.786.298,6 ευρώ πληρώνουν από σήμερα έως και τις 2 Οκτωβρίου ο e- ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 1.745.738 δικαιούχους.
Αναλυτικά:
Από τον e-ΕΦΚΑ καταβάλλονται:
- αύριο, 29 Σεπτεμβρίου 1.123.486.298,60 ευρώ σε 1.649.038 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου.
- στις 30 Σεπτεμβρίου 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων Οκτωβρίου του ν. 4778/2021.
- στις 2 Οκτωβρίου 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ.
- από σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 15.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
- στις 30 Σεπτεμβρίου 2.500.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μη μισθωτών.
Η ΔΥΠΑ πληρώνει:
- 32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 12.000.000 ευρώ σε 14.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.