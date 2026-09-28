Νέα Ιωνία: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά σε καφετέρια – Στις φλόγες 3όροφο κτίριο, δραματικές διασώσεις ενοίκων

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Συναγερμός σήμανε περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας (28/9) στη Νέα Ιωνία, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτιρίου στην οδό Κασταμονής.

Η πυρκαγιά ξέσπασε ενώ οι ένοικοι των διαμερισμάτων κοιμούνταν. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχείρησαν τόσο για την κατάσβεση όσο και για τον απεγκλωβισμό των ενοίκων από το κτίριο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που η πυρκαγιά τυλίγει το καφέ

Οι φλόγες επεκτάθηκαν στους επάνω ορόφους

Το κατάστημα στο ισόγειο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστησαν και τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους του κτιρίου.

Η φωτιά φαίνεται πως εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα από το ισόγειο προς τους επάνω ορόφους, με τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς να εισέρχονται στα διαμερίσματα. Ακόμη και αρκετές ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, καπνοί εξακολουθούσαν να βγαίνουν από μπαλκόνια και εσωτερικούς χώρους, ενώ οι πυροσβέστες παρέμεναν στο σημείο υπό τον φόβο αναζωπύρωσης.

«Το μπαλκόνι είχε τυλιχθεί στις φλόγες»

Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές των κατοίκων που έζησαν εφιαλτικές στιγμές μέσα στη νύχτα.

Ένοικος του κτιρίου περιέγραψε στην ΕΡΤ, ότι ξύπνησε όταν η σύζυγός του τον ειδοποίησε πως το μπαλκόνι είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες. Όπως ανέφερε, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο από το ισόγειο προς τους επάνω ορόφους, με τις φλόγες να φτάνουν στα διαμερίσματα.

Άλλη κάτοικος έκανε λόγο για έναν ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Όπως περιέγραψε, άκουσε μια έντονη έκρηξη και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα είδε φλόγες έξω από το παράθυρό της. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, μέσα σε περίπου μισή ώρα η φωτιά είχε επεκταθεί σχεδόν σε ολόκληρο το κτίριο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

Κάτοικοι στην ταράτσα για να γλιτώσουν από τους καπνούς

Η κατάσταση στο εσωτερικό του κτιρίου ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των πυκνών καπνών.

Ορισμένοι ένοικοι κατάφεραν να απομακρυνθούν από την κεντρική είσοδο, ενώ άλλοι, αδυνατώντας να κινηθούν με ασφάλεια στους κοινόχρηστους χώρους, κατέφυγαν στην ταράτσα.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν και απεγκλώβισαν τους ενοίκους που είχαν παραμείνει στο κτίριο και τους οδήγησαν με ασφάλεια σε γειτονικά σημεία.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και εξετάζονται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Μεταξύ των σεναρίων που διερευνώνται είναι το ενδεχόμενο ατυχήματος που να σχετίζεται με εύφλεκτα υλικά ή φιάλες υγραερίου που ενδεχομένως βρίσκονταν στο κατάστημα εστίασης. Ωστόσο, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία της πυρκαγιάς.

Το συγκεκριμένο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν. Πριν από περίπου τρία χρόνια, στο ίδιο κατάστημα είχε σημειωθεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο ένας άνδρας είχε χάσει τη ζωή του.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά και η ταχύτητα με την οποία επεκτάθηκε στο τριώροφο κτίριο.