Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Είναι στα ευρήματα του MedWatch – Παρουσιάζεται ως κβαντική γιατρός, ειδικότητα που δεν είναι αναγνωρισμένη»

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Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη λειτουργία του MedWatch, της ψηφιακής πλατφόρμας που αξιοποιείται για τον εντοπισμό ευρημάτων που αφορούν στον χώρο της υγείας, υποστηρίζοντας ότι μεταξύ των περιπτώσεων που έχουν καταγραφεί, βρίσκεται και η Μαρία Καρυστιανού.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον ΣΚΑΙ, η υπόθεση θα εξεταστεί στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών, όπως συμβαίνει και με άλλους γιατρούς. Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης, υπογράμμισε ότι το υπουργείο δεν είναι εκείνο που αποφασίζει για την επιβολή ποινών, καθώς η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στους Ιατρικούς Συλλόγους.

Η αναφορά στην «κβαντική ιατρική»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού, υποστήριξε ότι η ίδια παρουσιάζεται ως «κβαντική γιατρός», λέγοντας πως δεν υφίσταται αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα με αυτή την ονομασία.

«Ξέραμε ότι δηλώνει κβαντική παιδίατρος. Μέσα στα ευρήματα του MedWatch είναι και η κα Καρυστιανού πράγματι, γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη», είπε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια τοποθέτηση έκανε λόγο και για συσκευή βιοανάδρασης, την οποία, όπως υποστήριξε, χρησιμοποιεί ή προβάλλει η κα Καρυστιανού.

«Δεν υπάρχει εκδικητική διαδικασία»

Ο υπουργός Υγείας επιχείρησε, παράλληλα, να ξεκαθαρίσει ότι ο έλεγχος δεν συνδέεται με πολιτικές ή προσωπικές αντιπαραθέσεις.

«Αυτά θα ελεγχθούν, όπως θα ελεγχθούν όλοι. Όχι εκδικητικά, το τονίζω αυτό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το υπουργείο δεν είναι το όργανο που επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις.

Όπως εξήγησε, η αξιολόγηση ενδεχόμενων παραβάσεων και η επιβολή ποινών αποτελούν αρμοδιότητα των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων.

«Το αν θα αντιμετωπίσει ποινές θα το αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Δεν κάνω εγώ ελέγχους», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια, ο υπουργός συνέδεσε το ζήτημα με το κατά πόσο συγκεκριμένες πρακτικές μπορούν να θεωρηθούν συμβατές με την ιατρική δεοντολογία και να δημιουργήσουν κινδύνους για ασθενείς.

«Η κυρία Καρυστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό. Αυτό οι συνάδελφοί της γιατροί θα κρίνουν κατά πόσον μπορεί να θέσει σε κίνδυνο», υποστήριξε.

«Μέχρι πριν ανακοινώσει το κόμμα της, στην Ελλάδα ως Ολυμπία Θεότης παρουσιαζόταν. Δεν τολμούσε κανείς να υπονοήσει κάτι για την κυρία Καρυστιανού», δήλωσε επίσης ο ίδιος.