Κώστας Σκανδαλίδης στη Realnews: Το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο και εφαρμόσιμο

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της στα εθνικά θέματα, αλλά και για την επιμονή της «στα ημίμετρα και στα γλίσχρα επιδόματα», τα οποία περιγράφει ως «ασπιρίνη για τη βαριά ασθένεια», ασκεί ο Κώστας Σκανδαλίδης, που προβλέπει πως ο χειμώνας δεν θα είναι απλώς δύσκολος, αλλά κυριολεκτικά αβίωτος.

Στη ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Καταφέρεται, δε, κατά της κυβέρνησης, η οποία διαχειρίστηκε πάνω από 100 δισ. ευρώ την τελευταία εξαετία, αλλά τα χρήματα αυτά «δεν άφησαν το παραμικρό αποτύπωμα στην παραγωγή, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στις ζωές των πολιτών». Διαβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένο και εφαρμόσιμο και παρομοιάζει το δίλημμα του Αλέξη Τσίπρα «ή εμείς ή κανείς» με το σλόγκαν του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πώς αποτιμάτε την επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στο πλαίσιο αλλά και στο παρασκήνιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ;

Στην παρέμβασή του διατύπωσε τις πάγιες θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, όπως το ίδιο έκανε και ο Ερντογάν από τη σκοπιά της κλιμακούμενης εναντίον μας επιθετικότητας της Τουρκίας. Οσον αφορά γενικότερα το ταξίδι, δεν νομίζω ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητή η παρουσία του, πέρασε σχεδόν απαρατήρητη, καθώς δεν οργανώθηκε ούτε επιχειρήθηκε μια γενικότερη παρέμβαση. Έγινε συνήθεια για τη χώρα να μην κάθεται στο τραπέζι συναντήσεων κορυφής.

Στα ελληνοτουρκικά τι θα κάνετε διαφορετικό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη;

Παρόμοιες συναντήσεις έπρεπε να οργανώνονται μεθοδικά σε ό,τι αφορά τις διμερείς επαφές και το έντονο παρασκήνιό τους. Εφησυχάσαμε με τα «ήρεμα νερά» και όταν αρχίζει η τρικυμία μένουμε μετέωροι. Χρειάζεται αναπροσανατολισμός στόχων και τακτικής και όχι απαντήσεις του τύπου αν προκύψει συνάντηση με τον Ερντογάν «δεν θα την αρνηθούμε».

Εύχεται δύσκολος χειμώνας με τις τιμές στα καύσιμα και τη θέρμανση να γίνονται απαγορευτικές για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Είναι, κατά τη γνώμη σας, επαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπισή τους;

Την απάντηση τη δίνουν οι στατιστικές από διεθνείς και εσωτερικούς οργανισμούς, αλλά κυρίως τα ανυπέρβλητα προβλήματα και αδιέξοδα που αντιμετωπίζει κάθε σπιτικό, κάθε οικογένεια. Αν στα καύσιμα και στη θέρμανση προστεθεί το σούπερ μάρκετ και το νοίκι, το μείγμα γίνεται εκρηκτικό. Η κυβέρνηση επιμένει στα ημίμετρα και στα γλίσχρα επιδόματα που είναι ασπιρίνη για τη βαριά ασθένεια. Δραστικά, μόνιμα και αποτελεσματικά μέτρα έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Στην αρχή μάς λοιδορούσαν. Τώρα αναγκάζονται να προβαίνουν σε κάποια ημίμετρα. Οσο για το επιχείρημα που αφορά τις προτάσεις μας ότι είναι ανεφάρμοστες, τους διαψεύδει η ευρωπαϊκή εξέλιξη. Και για τη μείωση του ΦΠΑ, και για τον φόρο στην αντλία, και για τον έλεγχο στην αγορά, και για την ακρίβεια στα τρόφιμα. Ο χειμώνας προβλέπεται όχι μόνο δύσκολος, αλλά κυριολεκτικά αβίωτος.

Πάντως για την κοστολόγηση των μέτρων που προτείνετε και γενικότερα για το πρόγραμμά σας, σας κατηγορούν ότι είναι «δώσε και σε μένα, μπάρμπα».

Μπάρμπας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που εδώ και έξι χρόνια διαχειρίστηκε πάνω από 100 δισ. ευρώ που δεν άφησαν το παραμικρό αποτύπωμα στην παραγωγή, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στις ζωές των πολιτών, αλλά σπαταλήθηκαν σε φίλους και ημετέρους. Το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο και εφαρμόσιμο ακόμη και με τα δικά του μέτρα. Πέρα από το ότι η κατανομή και η αξιοποίηση του πλούτου αλλά και η δίκαιη κατανομή των βαρών θα αλλάξουν άρδην τα πράγματα στη χώρα. Εμείς δεν ερχόμαστε να αποδεχθούμε τα αιματοβαμμένα υπερπλεονάσματα. Ερχόμαστε για να δώσουμε ξανά αξία στην παραγωγή, ζωή στην ύπαιθρο χώρα και κοινωνικό κράτος για όλους τους πολίτες. Για μια χώρα που μας χωρά όλους και κανέναν πολίτη στο περιθώριο της ιστορίας.

Το ΠΑΣΟΚ και ο Συνασπισμός, ή τα κόμματα που τον διαδέχθηκαν, πάντα έμπαιναν σε μια συζήτηση συμπόρευσης με πρωτοβουλία του μικρότερου, την οποία κάθε φορά απέρριπτε το μεγαλύτερο κόμμα…

Να σας διορθώσω, γιατί είστε πολύ νέα. Το 1976, το 1981, το 1986 και το 1990 το ΠΑΣΟΚ, που ήταν το μεγαλύτερο κόμμα, έπαιρνε πρωτοβουλίες που δεν εύρισκαν καμία ανταπόκριση. Προφανώς αναφέρεστε στην περίοδο από το 2012 και εντεύθεν, από τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα και μετά…

Μήπως ήρθε η ώρα να γίνει πράξη αυτή η συμπόρευση, όταν το διακύβευμα της πολιτικής αλλαγής είναι τόσο μεγάλο για κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ε.ΛΑ.Σ, αλλά και για τους πολίτες, όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις;

Ας βάλουμε το δάχτυλο «επί τον τύπον των ήλων». Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα θεσμικό κόμμα, με βαθιές ρίζες, με οργανωμένη βάση, με συλλογική λειτουργία, με πλειάδα στελεχών και με ένα συνεκτικό και συγκεκριμένο πρόγραμμα και μοντέλο διακυβέρνησης που προτείνει στον ελληνικό λαό για να λάβει την εντολή της διακυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την τύχη που του επεφύλαξε ο πρώην αρχηγός του, καθώς και η Νέα Αριστερά είναι χώροι υπό διαμόρφωση. Η Ε.ΛΑ.Σ μέχρι τώρα είναι ένα μονοπρόσωπο κόμμα με διακηρύξεις και θέσεις ανολοκλήρωτες που συχνά κονταροχτυπιούνται. Το πρόσφατο «ή εμείς ή κανείς» του Αλέξη Τσίπρα στην ουσία είναι «εγώ και μετά το χάος». Κάτι παρόμοιο με το σλόγκαν του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ωστόσο, κάποιοι βουλευτές και στελέχη σας αφήνουν να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει μετεκλογική συνεργασία με τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς. Οταν έχετε αποφασίσει να μη συγκυβερνήσετε με τη Ν.Δ., δεν είναι μάλλον μια… λογική σκέψη;

Ας αφήσουμε τον λαό να αποφασίσει αντί να του σερβίρουμε μετεκλογικά σενάρια. Εμείς έχουμε την ολοκληρωμένη πρόταση-πρόγραμμα και ζητούμε την εντολή του να κυβερνήσουμε με βάση αυτή. Αν μας εμπιστευτεί, θα δούμε με ποιους, μετά τον κουρνιαχτό που υψώνεται σήμερα, θα έχουμε συγκλίσεις. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Η λογική σκέψη είναι γιατί δεν ερωτάται η Ν.Δ., που θα χάσει προφανώς κάθε δυνατότητα να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, με ποιον όμορο χώρο θα κυβερνήσει; Με τον Αντώνη Σαμαρά, με τον Βελόπουλο, με τη Λατινοπούλου;

Είστε επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Τι θα πρέπει να περιμένουμε σε επίπεδο… μεταγραφών το επόμενο διάστημα;

Κατ’ αρχάς η αναφορά σε «μεταγραφές» υποβαθμίζει τη συρροή στελεχών από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο στο ΠΑΣΟΚ και τη συστράτευση μαζί του. Βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια και τους επόμενους μήνες θα έχετε την ευκαιρία να μελετήσετε αν το φαινόμενο είναι ευκαιριακό ή αν αποτελεί πραγματικό ρεύμα. Εγώ είμαι βέβαιος για το δεύτερο.