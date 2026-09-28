Ανδρέας Λοβέρδος: Πέταξαν μπογιές στο γραφείο του στη Δάφνη – «Δεν τους φοβάμαι – Δεν με πτοούν» λέει ο ίδιος – Καταδικάζει η ΝΔ

Στόχος βανδαλισμού έγινε την Κυριακή το βράδυ το πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη, όπου άγνωστοι πέταξαν μπογιές προκαλώντας φθορές.

«Δεν τους φοβάμαι – Δεν με πτοούν» λέει ο ίδιος

«Χθες το βράδυ κάποιοι επέλεξαν να επιτεθούν στο πολιτικό μου γραφείο της Νέας Δημοκρατίας στη Δάφνη. Δεν τους φοβάμαι. Δεν με πτοούν» έγραψε ο κ. Λοβέρδος σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπος με επιθέσεις. Κάθε φορά με χαλυβδώνουν περισσότερο. Τέτοιες ενέργειες χαρακτηρίζουν αποκλειστικά εκείνους που τις επιλέγουν. Συνεχίζω με την ίδια αποφασιστικότητα τον αγώνα για όσα πιστεύω» πρόσθεσε.

Δείτε φωτογραφίες από την επίθεση στο γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου

Ν.Δ.: Οι θρασύδειλοι τραμπούκοι δεν εκφοβίζουν κανέναν

Την επίθεση καταδίκασε η Νέα Δημοκρατία, με ανακοίνωσή της, καλώντας και τα άλλα κόμματα να πράξουν το ίδιο. «Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Κανέναν δεν πτοούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι. Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους» ανέφερε η Πειραιώς, στην ανακοίνωση που εξέδωσε.