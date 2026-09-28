Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τους πολίτες από την ακρίβεια

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου άσκησε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, δριμεία κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια, ανακοινώνοντας παράλληλα τις προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας που θα γνωστοποιηθούν στις 5 Οκτωβρίου, για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η μείωση του ΦΠΑ, η ενίσχυση ευάλωτων ομάδων, η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, καθώς και μέτρα για το δημογραφικό.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της, τόνισε «ότι η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση, να ανακουφίσει τους πολίτες από την ακρίβεια».

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ότι το κόμμα της θα ξεκινήσει από τις 5 Οκτωβρίου την κατάθεση νομοθετικών προτάσεων με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη στήριξη κοινωνικών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από το αυξημένο κόστος ζωής.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η μείωση ή και κατάργηση του ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, μέτρα στήριξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, νέους, οικογένειες και κατοίκους ακριτικών και πληγεισών περιοχών, καθώς και παρεμβάσεις για τον έλεγχο των τιμών στα καύσιμα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ακόμη ότι απαιτείται ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών τόσο στην αγορά όσο και στους τομείς της εργασίας και της προστασίας των καταναλωτών, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους.