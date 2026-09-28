Κως: Ελεύθερος ο 22χρονος Πολωνός που άναψε τσιγάρο μέσα στο αεροπλάνο

Ο 22χρονος Πολωνός που συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κω, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, αφέθηκε ελεύθερος, με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα. Η σύλληψη του έγινε επειδή φέρεται να άναψε τσιγάρο μέσα στο αεροσκάφος και δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του πληρώματος, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία και να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του.

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Κοινωνία

τσιγάρο
Irina Iriser / Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελεύθερος αφέθηκε, με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, ο 22χρονος Πολωνός, που συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κω.
  • Ο 22χρονος φέρεται να άναψε τσιγάρο μέσα στο αεροσκάφος και να μην συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του πληρώματος.
  • Οι αστυνομικοί του Τμήματος Αερολιμένα της Κω, τον συνέλαβαν έπειτα από την προσγείωση, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκε ποινική δίωξη.

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Ελεύθερος αφέθηκε, με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, ο 22χρονος Πολωνός, που συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κω, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου(19/9/2026).

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 22χρονος φέρεται να άναψε τσιγάρο μέσα στο αεροσκάφος και να μην συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του πληρώματος. Οι Αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό και οι αστυνομικοί του Τμήματος Αερολιμένα της Κω, τον συνέλαβαν έπειτα από την προσγείωση, στο αεροδρόμιο του νησιού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκε ποινική δίωξη.

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