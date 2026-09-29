Euroleague: Για το δύο στα δύο o Ολυμπιακός

Η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της Μαραθώνιας κανονικής περιόδου της Euroleague για τη σεζόν 2026-27 είναι προ των πυλών. Ο Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, δύο ημέρες μετά την κατάκτηση του 5ου διαδοχικού ελληνικού Super Cup, μετρά αντίστροφα για δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Η αρχή γίνεται στη «Ζαλγκίριο Αρένα» του Κάουνας με αντίπαλο τη Ζαλγκίρις την Τρίτη (29/9) στις 20:00 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, ενώ για την 3η, η ομάδα του Πειραιά θα βρει στον δρόμο της τη Βίρτους, στην Μπολόνια, την Πέμπτη (1/10) στις 21:30.

Ο απογοητευμένος για την απώλεια του Super Cup και τον αποκλεισμό του από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τετάρτη (30/9) στις 21:15 τη γαλλική Βιλερμπάν για τη 2η αγωνιστική και την Παρασκευή (2/10) στις 21:15 φιλοξενεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο Telekom Center Athens.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (29/9, 20:00)

Έχοντας ανακοινώσει το πρωί της Δευτέρας (28/9) την επιστροφή των Μπράιαντ Ντάνστον και Τζορτζ Πάπας, ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το Κάουνας, λίγες… ώρες αφού είχε κατακτήσει το 5ο διαδοχικό Super Cup ξεπερνώντας τα εμπόδια των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κατά σειρά, στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου». Η απουσία του βασικού σέντερ του Νίκολας Μιλουτίνοφ (σ.σ. τενοντίτιδα στο αριστερό πόδι) «πληγώνει» τον Ολυμπιακό, ειδικά όταν η Ζαλγκίρις έχει στο «5» τον θηριώδη Γιόνας Βαλαντσιούνας, στην πρώτη σεζόν της επιστροφής του από το ΝΒΑ.

Το τζάμπολ του αγώνα Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός έχει προγραμματιστεί για τις 20:00 την Τρίτη (29/9), με τις δύο ομάδες ν΄ αναζητούν τη 2η νίκη τους σε ισάριθμες αγωνιστικές. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα της regular season στη Euroleague απέναντι στην Μπασκόνια (106-89), ενώ η ομάδα της Λιθουανίας πέρασε νικηφόρα από το Βελιγράδι, επικρατώντας με 83-77 του Ερυθρού Αστέρα. Σ΄ εκείνον τον αγώνα, η Ζαλγκίρις είχε πρώτο σκόρερ έναν παίκτη που θ’ απουσιάσει από τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό. Ο πρώην παίκτης των «ερυθρόλευκων» και παίκτης της Ζαλγκίρις ήδη από την περσινή σεζόν τραυματίστηκε κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και θ’ απουσιάσει για δύο εβδομάδες.

To πρόγραμμα της 2ης και της 3ης αγωνιστικής στη Euroleague έχει ως εξής:

EUROLEAGUE

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (29-30/9/2026)

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου

Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 20:00

20:00 Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Παρί (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -Βιλερμπάν (Γαλλία) 21:15

-Βιλερμπάν (Γαλλία) 21:15 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-0

Βιλερμπάν 1-0

Φενέρμπαχτσε 1-0

Μπαρτσελόνα 1-0

Ζάλγκιρις Κάουνας 1-0

Βαλένθια 1-0

Μπάγερν Μονάχου 1-0

Ντουμπάι 1-0

Παρτιζάν 1-0

Αρμάνι Μιλάνο 0-1

Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

Μπεσίκτας 0-1

Χάποελ Τελ Αβίβ 0-1

Ερυθρός Αστέρας 0-1

Αναντολού Εφές 0-1

Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1

Βίρτους Μπολόνια 0-1

Μπασκόνια 0-1

Παρί 0-1

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (1-2/10/2026)

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21:30

21:30 Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Παρί (Γαλλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου