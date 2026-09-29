Ολυμπιακός: Κοντά στην επιστροφή του στον Πειραιά ο Νταβίντ Φουστέρ – Θα αναλάβει πόστο στην ακαδημία των «ερυθρόλευκων»

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Σε συζητήσεις με τη διοίκηση του Ολυμπιακού για την επιστροφή του στον σύλλογο βρίσκεται ο Νταβίντ Φουστέρ, δέκα χρόνια μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του ως ποδοσφαιριστής στους «ερυθρόλευκους».

Ο Ισπανός πρώην ποδοσφαιριστής βρίσκεται στην Ελλάδα και εξετάζει με τους ανθρώπους της ομάδας το ενδεχόμενο να αναλάβει πόστο στον σύλλογο. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει οριστικοποιηθεί ο ρόλος που θα έχει σε περίπτωση συμφωνίας.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η ένταξή του στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, χωρίς ωστόσο να θεωρείται δεδομένη η συγκεκριμένη επιλογή. Περισσότερες λεπτομέρειες για τον πιθανό ρόλο του αναμένεται να ξεκαθαρίσουν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Η εξαετής παρουσία του στον Ολυμπιακό

Ο Φουστέρ αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2010 και παρέμεινε στην ομάδα έως το 2016, συμπληρώνοντας έξι χρόνια παρουσίας στον Πειραιά. Στο διάστημα αυτό αποτέλεσε μέλος της ομάδας και απέκτησε ισχυρούς δεσμούς με τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.

Το ενδεχόμενο επιστροφής του είχε εξεταστεί και το καλοκαίρι του 2023, όταν στον Ολυμπιακό βρισκόταν ο Αντόνιο Κορδόν, χωρίς ωστόσο να υπάρξει τότε συμφωνία.