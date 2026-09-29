Nations League: Ιταλία από τα… παλιά στην Κωνσταντινούπολη – Απόδραση Γαλλίας από τις Βρυξέλλες

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Η Ιταλία πέτυχε την πρώτη της νίκη στη League A του Nations League, επικρατώντας με 4-1 της Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη, για τον 1ο όμιλο της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνι πήρε από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης και προηγήθηκε στο 9ο λεπτό με τον Μπαστόνι. Ο Φρατέζι διπλασίασε τα τέρματα των Ιταλών στο 22′, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Καγιοντέ διαμόρφωσε το 0-3.

Η Τουρκία, με προπονητή τον Βιντσέντζο Μοντέλα, μείωσε στο 47ο λεπτό με τον Γιλμάζ, όμως η Ιταλία απάντησε άμεσα. Στο 50′ ο Εσπόζιτο σημείωσε το τέταρτο γκολ των φιλοξενούμενων και διαμόρφωσε το τελικό 1-4.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ιταλία έφτασε τους τρεις βαθμούς στον όμιλο, ενώ η Τουρκία παρέμεινε χωρίς βαθμό.

Νίκη της Γαλλίας στις Βρυξέλλες

Στην κορυφή της βαθμολογίας βρίσκεται η Γαλλία, η οποία επικράτησε με 1-0 του Βελγίου στις Βρυξέλλες.

Οι Γάλλοι είχαν την πρωτοβουλία στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, ωστόσο χρειάστηκε να φτάσουν στο 88ο λεπτό για να πετύχουν το γκολ της νίκης. Ο Μάικλ Ολίσε διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, χαρίζοντας στη Γαλλία τη δεύτερη νίκη της στον όμιλο.

Η βαθμολογία