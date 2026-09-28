«Ο πολεμιστής εισβολέας»: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τάφο 2.000 ετών που ανήκει στους ανθρώπους που ενέπνευσαν τις Αμαζόνες

Μια ομάδα από το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας εντόπισε τον τάφο ενός οπλισμένου ιππέα, ο οποίος θάφτηκε μεταξύ του 1ου αιώνα π.Χ. και του 1ου αιώνα μ.Χ., μέσα σε έναν πολύ παλαιότερο ταφικό τύμβο. Πιθανότατα ανήκε στους Ροξολανούς, τη σαρματική φυλή που συγκρούστηκε με τη Ρώμη στον Δούναβη — και των οποίων οι πολεμίστριες ενδέχεται να συνέβαλαν στην έμπνευση του ελληνικού μύθου των Αμαζόνων.

Οι αρχαιολόγοι δεν έψαχναν για κάποιον «Σαρμάτη». Όταν άνοιξαν τον ταφικό τύμβο κοντά στη Θάλασσα του Αζόφ, περίμεναν να βρουν τάφους της Εποχής του Χαλκού — και βρήκαν πολλούς: 31 συνολικά.

Όμως, ένας τάφος δεν ταίριαζε. Μέσα βρισκόταν ένας άνδρας περίπου 30 ετών, ξαπλωμένος ανάσκελα με τα χέρια στα πλάγια, ένα σιδερένιο στιλέτο δεμένο στο δεξί του μηρό και μια πήλινη κανάτα δίπλα του.

Είχε ταφεί περίπου δύο χιλιάδες χρόνια μετά τους «γείτονές» του στον τύμβο — και ανήκε σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο: στους νομαδικούς ιππικούς πολιτισμούς της στέπας που αμφισβήτησαν τις λεγεώνες της Ρώμης.

Ένας εισβολέας σε ένα νεκροταφείο ηλικίας 3.000 ετών

Το εύρημα ανασκάφηκε το 2018 και το 2019 και μόλις δημοσιεύθηκε στο ουκρανικό περιοδικό «Archaeology and Early History of Ukraine» από τους Γιούρι Μπόλτρικ και Ολένα Φιάλκο, του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας. Προέρχεται από τη Λωρίδα του Αραμπάτ, τη στενή αμμοθίνα μήκους άνω των 60 μιλίων (100 χλμ.) που χωρίζει η λιμνοθάλασσα Σίβας από την Αζοφική Θάλασσα, κοντά στο χωριό Στσασλίβτσεβε, στην περιοχή Χερσόν της Ουκρανίας.

Εκεί, σε ένα οροπέδιο που μόλις πριν από μερικές δεκαετίες ήταν καλυμμένο με αμπελώνες, τέσσερις ταφικοί τύμβοι εκτείνονται σε μια γραμμή μήκους 1,68 χιλιομέτρων, σχηματίζοντας γωνία μεταξύ της θάλασσας και της λιμνοθάλασσας. Ο δεύτερος από αυτούς — τον οποίο οι ερευνητές αποκαλούν απλά «Τύμβος 1» — αποδείχθηκε ότι έκρυβε πολύ περισσότερη ιστορία από ό,τι υποδείκνυε το μέτριο μέγεθός του.

Αρχικά, το ύψος του τύμβου δεν ξεπερνούσε τα 1,3 μέτρα και η βάση του είχε διάμετρο περίπου 42 μέτρα — αριθμοί που είχαν ήδη μειωθεί λόγω αιώνων οργώματος. Σύμφωνα με τους ανασκαφείς, η γεωργική δραστηριότητα, η οποία έσκαψε μισό μέτρο στο έδαφος, ισοπέδωσε το προφίλ του τύμβου και διεύρυνε τη βάση του κατά περίπου 10 μέτρα.

Κάτω από αυτό το ανακατεμένο επιφανειακό έδαφος, τα στρώματα συσσωρεύονταν σαν μια διατομή της προϊστορίας της στέπας. Η αρχική ταφή — αυτή που έδωσε την αφορμή για τη δημιουργία του τύμβου — ανήκε στον πολιτισμό της Yamnaya (που μερικές φορές ονομάζεται και «πολιτισμός των τάφων-λακκών»), τους κτηνοτρόφους που, γύρω στο 3000 π.Χ., ήταν από τους πρώτους ανθρώπους παγκοσμίως που ανέγειραν αυτού του είδους τους ταφικούς τύμβους. Πρόσφατες έρευνες αρχαίου DNA τους έχουν συνδέσει με ένα μεγάλο μέρος της γενετικής καταγωγής των σημερινών Ευρωπαίων.

Πάνω και γύρω από αυτόν τον αρχικό τάφο, γενιά μετά γενιά προστέθηκαν ταφές από τον πολιτισμό των Κατακομβών, τον πολιτιστικό κύκλο της Μπαμπίνε και τον πολιτισμό Σρούμπναγια, ή «Τάφος από Ξύλο» — 36 ταφές συνολικά, που καλύπτουν εντελώς διαφορετικές εποχές. Δύο από τις πιο πρόσφατες ανήκουν σε μεσαιωνικούς νομάδες.

Σε αυτή τη μακρά ακολουθία, ο «Τύμβος 1» — ο οπλισμένος πολεμιστής — αποτελεί την εξαίρεση. Σκάφτηκε πολύ αργότερα, σχεδόν στην κορυφή, αξιοποιώντας ένα ύψωμα στο έδαφος που βρισκόταν ήδη εκεί για χιλιετίες.

Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο για την περιοχή: οι συγγραφείς σημειώνουν ότι η κατασκευή νέων τάφων πάνω σε παλαιότερους, άσχετους τύμβους ήταν συνηθισμένη πρακτική μεταξύ των πρώτων Σαρματών βόρεια της Μαύρης Θάλασσας — ένα πρότυπο που ταιριάζει σε έναν λαό που μετακινούνταν συνεχώς με τα κοπάδια του και ίσως θεωρούσε αυτά τα προϋπάρχοντα υψώματα ως ορόσημα εδαφικής κυριαρχίας που είχαν ήδη καθιερωθεί ως ιερά από άλλους.

Τα κτερίσματα ενός ιππέα της στέπας

Ο ίδιος ο τάφος ήταν απλός και στενός — περίπου 1,8 επί 0,6 μέτρα (περίπου 6 επί 2 πόδια) και με βάθος μικρότερο από μισό μέτρο (20 ίντσες) — ο πιο συνηθισμένος τύπος ταφικού λάκκου που χρησιμοποιούσαν οι Σαρμάτες καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας τους. Το σώμα βρισκόταν πάνω σε ένα οργανικό, καφετί στρώμα, πιθανώς φλοιό δέντρου, καλυμμένο από μια λεπτή λευκωπή μεμβράνη — ένας συνδυασμός που οι ερευνητές έχουν καταγράψει και σε άλλους σαρματικούς τάφους στην ίδια περιοχή, κοντά στα χωριά Χρομίβκα και Λβόβε.

Η πιο αποκαλυπτική λεπτομέρεια είναι ο προσανατολισμός της σορού: το κεφάλι ήταν στραμμένο προς τα βορειοδυτικά. Αυτό μπορεί να ακούγεται ασήμαντο, αλλά για τους ειδικούς στην αρχαιολογία των Σαρματών, αποτελεί σχεδόν ένα εθνοτικό χαρακτηριστικό. Σε όλες τις πεδιάδες μεταξύ των ποταμών Δνείπερου και Ντον, οι τάφοι που είναι προσανατολισμένοι προς το βορρά υπερτερούν αριθμητικά εκείνων που βλέπουν προς το νότο, οι οποίοι είναι πιο συνηθισμένοι πιο ανατολικά.

Αυτός ο βόρειος προσανατολισμός, σε ταφές που χρονολογούνται μεταξύ του 2ου αιώνα π.Χ. και του 1ου αιώνα μ.Χ., συνδέεται συνήθως με τους Ροξολάνους — τον κλάδο των Σαρματών που, σύμφωνα με τους κλασικούς συγγραφείς, έλεγχε εκείνη την εποχή την περιοχή μεταξύ του Δνείπερου και του Δον (γνωστών στους Έλληνες ως Βορυσθένης και Ταναΐς). Πρόκειται για την ίδια φυλή που, δεκαετίες αργότερα, θα διέσχιζε τον Δούναβη για να επιτεθεί στα ρωμαϊκά σύνορα και που τελικά υπηρέτησε την ίδια τη Ρώμη ως βοηθητικό ιππικό — με μονάδες που καταγράφονται ακόμη και στη ρωμαϊκή Βρετανία.

Οι ανασκαφές δεν ήταν ευνοϊκές για τα κτερίσματα. Το σιδερένιο στιλέτο — με λαβή ορθογώνιας διατομής και δακτυλιοειδή λαβή — είχε μετακινηθεί από την αρχική του θέση, αλλά οι διαστάσεις του έχουν διασωθεί: συνολικό μήκος περίπου 45–47 εκατοστά (περίπου 18 ίντσες, λίγο μεγαλύτερο από έναν πήχη), με λεπίδα περίπου 30 εκατοστών (12 ίντσες). Κάτω από τη λεπίδα διατηρήθηκαν ίχνη ξύλινης θήκης.

Το στενό, επιμήκες σχήμα του — σχεδιασμένο για μαχαιρώματα και όχι για κοψίματα — το κατατάσσει στην κατηγορία των στιλέτων με δακτυλιοειδή λαβή, από τα οποία, μέχρι το 2015, ήταν γνωστά μόνο περίπου 95 δείγματα από ολόκληρη τη βόρεια περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Οι παλαιότερες εκδοχές αυτού του όπλου, τις οποίες ορισμένοι ερευνητές συνδέουν με επιρροές από πιο ανατολικά στη στέπα, χρονολογούνται περίπου στην αλλαγή της εποχής· συνήθως φοριόταν στον δεξιό μηρό, προσαρτημένο σε ζώνη ξίφους — ακριβώς όπως βρέθηκε εδώ.

Απλωμένα πάνω στα πόδια του άνδρα, βρέθηκαν ένα πόδι και μια ωμοπλάτη αρνιού — μια προσφορά τροφής για το ταξίδι στη μετά θάνατον ζωή — μαζί με ένα σιδερένιο μαχαίρι. Δίπλα του βρισκόταν μια πήλινη κανάτα με μία λαβή, ύψους 20,5 εκατοστών (περίπου 8 ίντσες), με ψηλό λαιμό και επίπεδη βάση. Παρόμοιες κανάτες είναι γνωστές από σαρματικές τοποθεσίες στην περιοχή του Κουμπάν και γύρω από το Ντνιπροπετρόφσκ, μερικές από τις οποίες βρέθηκαν μαζί με χάλκινες καρφίτσες κεντροευρωπαϊκού ύφους που βοηθούν στη χρονολόγηση τέτοιων αντικειμένων στον 2ο–1ο αιώνα π.Χ. Συγκρίνοντας αυτές τις ομοιότητες, οι Γιούρι Μπόλτρικ και Ολένα Φιάλκο τοποθετούν την ταφή σε ένα ευρύ χρονικό διάστημα μεταξύ του 1ου αιώνα π.Χ. και του 1ου αιώνα μ.Χ.

Αλάτι, γλυκό νερό και μια πέτρα με σαρματικό σύμβολο

Η μελέτη δεν περιορίζεται στον σκελετό και τα κτερίσματά του. Λίγες εκατοντάδες μέτρα από τον τύμβο βρίσκεται η ροζ χρωματισμένη αλατισμένη λίμνη του Γκενίτσεσκ, ένας πόρος που οι τοπικές κοινότητες εκμεταλλεύονται από παλιά, ενώ κάτω από το βόρειο τμήμα της χερσονήσου βρίσκεται ένα μεγάλο υπόγειο απόθεμα γλυκού νερού. Όποιος έλεγχε αυτό το τμήμα της χερσονήσου Αραμπάτσκα, υποστηρίζουν οι συγγραφείς, έλεγχε δύο πόρους που είναι σπάνιοι σε οποιαδήποτε στέπα — το αλάτι και το πόσιμο νερό — ακριβώς κατά μήκος του διαδρόμου που συνέδεε το Βασίλειο του Βοσπόρου (ένα αρχαίο ελληνο-σκυθικό κράτος στην ακτή της Κριμαίας, που δεν πρέπει να συγχέεται με το στενό του Βοσπόρου κοντά στην Κωνσταντινούπολη) με οικισμούς στον κάτω Δνείπερο.

Αυτή η ερμηνεία ενισχύεται από ένα παλαιότερο εύρημα, που δεν σχετίζεται με την παρούσα ανασκαφή αλλά αναφέρεται από τους συγγραφείς ως μέρος του ίδιου παζλ: μια σκυθική στήλη του 4ου αιώνα π.Χ., απλή και χωρίς διακόσμηση, που βρέθηκε δύο χιλιόμετρα νοτιότερα, κοντά σε μια άλλη συστάδα τύμβων της Εποχής του Χαλκού. Σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο, κάποιος χάραξε ένα «τάμγκα» στην επιφάνειά της — ένα από τα εμβληματικά σημάδια φυλής ή γένους που χρησιμοποιούσαν οι Σαρμάτες για να σηματοδοτούν αντικείμενα και εδάφη.

Το σύμβολο είναι σχεδόν πανομοιότυπο με ένα που καταγράφηκε το 1959 από την ερευνήτρια Έλενα Σολομόνικ μεταξύ των σημείων που φέρουν ένα από τα δύο μαρμάρινα λιοντάρια από έναν τύμβο κοντά στην Όλβια, την αρχαία ελληνική αποικία στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία σήμερα φυλάσσονται στο Μουσείο Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη.

Ούτε ο αρχικός σκοπός της στήλης ούτε η σημασία του «τάμγκα» έχουν καθοριστεί — οι συγγραφείς εικάζουν ότι μπορεί να σηματοδοτούσε μια διάβαση που έχει πλέον εξαφανιστεί ή να διεκδικούσε δικαιώματα επί ενός πηγαδιού γλυκού νερού — αλλά το αφήνουν ως ανοιχτή υπόθεση αντί να επιβάλλουν ένα συμπέρασμα.

Μια ταυτότητα που παραμένει, εν μέρει, υπόθεση

Ακόμη και οι συγγραφείς φροντίζουν να μην χαρακτηρίσουν την υπόθεση ως κλειστή. Σημειώνουν ότι η απουσία οποιουδήποτε αντικειμένου που να μπορεί να χρονολογηθεί με ακρίβεια — μια καρφίτσα, ένα νόμισμα — καθιστά αδύνατο να προσδιοριστεί η ταφή σε ένα ακριβές έτος, και ότι η απόδοση της ταφής στους Ροξολάνους βασίζεται σε μια σύγκλιση ενδείξεων — θέση του σώματος, προσανατολισμός, τύπος όπλου, παραλληλισμοί με άλλες ταφές της περιοχής — και όχι σε κάποια μεμονωμένη, αποδεικτική απόδειξη.

Αυτό που μένει, τελικά, είναι το πορτρέτο ενός πολεμιστή του οποίου το όνομα δεν θα γίνει ποτέ γνωστό, ο οποίος στέκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ της προϊστορίας της στέπας και των πρώτων αιώνων κατά τους οποίους οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι και οι νομαδικοί λαοί της Μαύρης Θάλασσας άρχισαν να αφήνουν γραπτά αρχεία ο ένας για τον άλλον.

Γενιές πριν από αυτόν, ο τύμβος πάνω από τον οποίο θάφτηκε είχε ήδη φιλοξενήσει τους κτηνοτρόφους της Yamnaya — τον ίδιο λαό του οποίου το DNA εξακολουθεί να βοηθά τους ερευνητές να ανακαλύψουν πώς οι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες έφτασαν αρχικά στην Ευρώπη.