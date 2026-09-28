ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο των Δημοκρατικών ξανά ο Τραμπ – Κατηγορείται ότι χρηματοδοτεί την προπαγάνδα με δημόσιο χρήμα – ΒΙΝΤΕΟ

Στο μικροσκόπιο των Δημοκρατικών βρίσκεται ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς κατηγορείται ότι χρηματοδοτεί την προπαγάνδα με δημόσιο χρήμα. Αφορμή στάθηκε ένα σύντομο μαυρόασπρο βίντεο με το οποίο καταφέρεται εναντίον των «πολεμοχαρών», των «κομμουνιστών» και των «υπέρμαχων μιας παγκοσμιοποιημένης τάξης πραγμάτων».

Συγκεκριμένα, οι Δημοκράτες κατηγόρησαν σήμερα τον Ρεμπουμπλικανό πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ πως κάνει «παράνομη προπαγάνδα» μετά την προβολή χθες ενός τηλεοπτικού σποτ όπου πλεκόταν το εγκώμιό του, το οποίο πλήρωσε η κυβέρνηση, λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε σε ένα σύντομο μαυρόασπρο βίντεο, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, την Κυριακή, το οποίο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια αγώνων του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Στο βίντεο εμφανίζεται ο ίδιος με αυστηρό ύφος να περπατά σιωπηλός σε έναν διάδρομο, και να κοιτάζει την κάμερα, ενώ στο βάθος ακούγονται αποσπάσματα από ομιλίες του, στις οποίες καταφέρεται εναντίον των «πολεμοχαρών», των «κομμουνιστών» και των «υπέρμαχων μιας παγκοσμιοποιημένης τάξης πραγμάτων». Στο τέλος του βίντεο, το οποίο διαρκεί τριάντα δευτερόλεπτα αναφέρει την φράση: «Αυτή είναι η τελευταία μάχη». Ενώ, στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η φράση: «Πληρωμένο από την αμερικανική κυβέρνηση».

Ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος είχε ήδη δημοσιεύσει αυτό το βίντεο το 2023 στο δίκτυό του Truth Social, όμως αναφέροντας αυτήν τη φορά ότι είχε χρηματοδοτηθεί από πόρους της προεκλογικής εκστρατείας του. Η προβολή αυτού του βίντεο, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις ΗΠΑ, επικρίθηκε σφόδρα από την αντιπολίτευση.

Τι καταγγέλλει ο βουλευτής των Δημοκρατικών

«Σε περίπτωση που δεν ήταν σαφές, όταν λένε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ το πληρώνει αυτό, είναι τα ΔΙΚΑ ΣΑΣ δολάρια από τους φόρους που χρησιμοποιούν» δήλωσε ο Δημοκρατικός βουλευτής Μάικ Λέβιν σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανήρτησε σήμερα στο Χ. «Θα το πω όσες φορές χρειαστεί: είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ να χρησιμοποιούνται αμερικανικά δολάρια φορολογουμένων από την κυβέρνηση για να πληρωθούν πολιτικές διαφημίσεις υποψηφίων ή κομμάτων», υπογράμμισε. «Είναι προπαγάνδα, και εσείς πληρώνετε τον λογαριασμό», κατέληξε στο μήνυμά του ο Δημοκρατικός βουλευτής Μάικ Λέβιν καταγγέλλοντας την πρακτική Τραμπ.

Τι απαντά ο Λευκός Οίκος

Από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος έκρινε πως δεν πρόκειται για μια πολιτική διαφήμιση, η χρηματοδότηση της οποίας υπάγεται σε πολύ αυστηρούς κανόνες, αλλά για μια «ανακοίνωση που εξυπηρετεί κοινωνικούς σκοπούς», όπως η κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να προβάλει. «Το βίντεο έχει εκπαιδευτικό και πατριωτικό χαρακτήρα», ανέφερε η κυβέρνηση σε ένα δελτίο Τύπου. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, κοντά στο πρόεδρο των ΗΠΑ ανέφερε ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ο ίδιος υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του φθινοπώρου» και έκρινε πως «το βίντεο δεν καλεί σε κάποια συγκεκριμένη δράση».

Πρόσφατα, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους ψηφοφόρους να πράξουν «σαν εκείνος» να ήταν και ο ίδιος υποψήφιος σε αυτές τις «ενδιάμεσες» εκλογές, που θα μπορούσαν να του στοιχίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Ενώ, την προηγούμενη εβδομάδα, ένα άλλο διαφημιστικό σποτ που εξήρε τον απολογισμό του προέδρου κυκλοφόρησε με την ίδια αναφορά: «Πληρώθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση». Σε αυτό επαναλαμβανόταν το σύνθημα «η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ μια κομμουνιστική χώρα», ενώ στο βάθος ακουγόταν ένα τραγούδι με επανάληψη του στίχου «Love me» (Αγάπησέ με).