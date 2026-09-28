Ιράν: Εκρήξεις κοντά στο νησί Κεσμ – Τραμπ: «Θα κερδίσουμε πολύ σύντομα»

Νέα ένταση καταγράφεται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς εκρήξεις ακούστηκαν από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στο ιρανικό νησί Κεσμ, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι οι ήχοι των εκρήξεων φαίνεται να προέρχονταν από τη θάλασσα. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης συνέδεσαν το περιστατικό με επιχειρήσεις εναντίον πλοίων που επιχειρούσαν να κινηθούν στα Στενά του Ορμούζ χωρίς να ακολουθούν τις διαδρομές που έχουν καθορίσει οι ιρανικές Αρχές. Δεν είχε υπάρξει άμεσα ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την ακριβή αιτία των εκρήξεων.

Το Κεσμ βρίσκεται στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, όπου η ναυσιπλοΐα έχει επηρεαστεί σημαντικά από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση. Η Τεχεράνη έχει απαιτήσει από τα πλοία να χρησιμοποιούν διαδρομές που εγκρίνουν οι ιρανικές Αρχές, ενώ οι ΗΠΑ επιμένουν στην ελεύθερη διέλευση από τα Στενά.

Τραμπ: «Θα κερδίσουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο»

Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες με μεσολαβητές που επιχειρούν να συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επικρατήσουν «πολύ σύντομα».

«Θα κερδίσουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Θα γίνει αρκετά γρήγορα», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης την εκτίμησή του ότι οι τιμές των καυσίμων θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά το τέλος του πολέμου. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ, ενώ τη Δευτέρα κινήθηκαν ανοδικά μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο προηγούμενης ιρανικής πρότασης για την επίλυση της σύγκρουσης.

Παράλληλα, μεσολαβητές από το Κατάρ αναμενόταν να πραγματοποιήσουν χωριστές συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί και την αμερικανική πλευρά, στο πλαίσιο νέας προσπάθειας για την επίτευξη συμφωνίας.

Τι είπε για τους πέντε συλληφθέντες στη Βρετανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στην υπόθεση των πέντε Βρετανών που συνελήφθησαν κοντά στη βάση RAF Fairford, η οποία χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι πέντε άνδρες, όλοι Βρετανοί υπήκοοι ηλικίας 23 έως 25 ετών, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών. Αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ωστόσο παραμένουν υπό έρευνα. Οι βρετανικές Αρχές εξετάζουν διαφορετικά σενάρια για τα κίνητρα και ενδεχόμενη σύνδεση με ξένο κράτος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποδειχθεί τέτοια σχέση. Το Ιράν έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

Σχολιάζοντας την απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση, ο Τραμπ ανέφερε: «Εξεπλάγην που αφέθηκαν ελεύθεροι, εγώ δεν θα το έκανα αυτό».

Ο Καναδάς και η αμερικανική οικονομία

Κατά την ίδια τοποθέτηση, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ με τον Καναδά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τελικά θα επιτευχθεί συμφωνία. Οι δύο χώρες βρίσκονται εδώ και μήνες σε διαπραγματεύσεις για την αποκλιμάκωση των μεταξύ τους εμπορικών εντάσεων, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει λίγες ημέρες νωρίτερα ότι η καναδική πλευρά επιδιώκει συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε παράλληλα τα σχέδια για την κατασκευή νέας μεγάλης χαλυβουργίας στην Αϊόβα από τη Mesabi Metallics, υποστηρίζοντας ότι θα είναι η μεγαλύτερη του είδους της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου και της εταιρείας, η επένδυση ανέρχεται σε 15 δισ. δολάρια. Το έργο αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 5.000 έως 6.000 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο κατασκευής και περίπου 1.750 μόνιμες θέσεις όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Η παραγωγή προβλέπεται να ξεκινήσει το 2030.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι η αμερικανική οικονομία «δεν ήταν ποτέ σε καλύτερη κατάσταση». Η οικονομία και το κόστος της ενέργειας αποτελούν σημαντικά ζητήματα στην πολιτική συζήτηση στις ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, με τις υψηλές τιμές των καυσίμων να ασκούν πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και οι παράλληλες διπλωματικές επαφές παραμένουν κρίσιμες για την πορεία της σύγκρουσης, καθώς οποιαδήποτε μεταβολή στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας επηρεάζει άμεσα και τις διεθνείς αγορές ενέργειας.