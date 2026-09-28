Βιολογικές καλλιέργειες: Η Ελλάδα καλείται να επιστρέψει χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω παρατυπιών

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Μία νέα περίπτωση κατά την οποία η Ελλάδα καλείται να επιστρέψει χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά, λόγω παρατυπιών στους ελέγχους και στην καταβολή επιδοτήσεων για βιολογικές καλλιέργειες.

Ο Τάσος Τέλλογλου, παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ένα πολυσέλιδο απόρρητο έγγραφο της Κομισιόν.

Πρόκειται για ένα έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 2026 που στέλνεται στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τη διάδοχο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περιλαμβάνει το αποτέλεσμα ελέγχων που διενεργήθηκαν το πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου 2026.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτική της ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει τον αποκλεισμό από την χρηματοδότηση της ΕΕΒ τμήματος των δαπανών που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης , με απλά λόγια πρέπει να τους δώσουμε πίσω χρήματα», ανέφερε ο Τάσος Τελλογλου.

Μεταξύ των παρατυπιών που έχουν καταγραφεί είναι και οι εξής:

Η χώρα δεν ξέρει πόσοι είναι οι δικαιούχοι αλλού γραφεί 85.000 αλλού 102.000.

Έγιναν λίγοι έλεγχοι και αυτοί ήταν σε κάποιες περιπτώσεις εικονικοί .Επιθεωρητές με 8 ελέγχους την ημέρα (χρειάζονται 3 ώρες για κάθε έλεγχο.

Πρόστιμα και όχι αναστολή δραστηριότητας.

Αναξιόπιστοι φορείς πιστοποίησης.

Ο Τάσος Τέλλογλου, τόνισε πως «το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υποστηρίζει ότι “τα περισσότερα στοιχεία τα δώσαμε εμείς”. Σήμερα μάλιστα έγινε σύσκεψη για το τι θα περιλαμβάνουν οι απαντήσεις. Το σίγουρο είναι ότι ο έλεγχος θα μετατοπισθεί από τον οργανισμό του ΕΛΓΟ Δήμητρα στο υπουργείο. Όσο για τα πόσα χρήματα θα δώσουμε πίσω πρέπει να απαντήσουμε ως τις 14/11».