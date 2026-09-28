Ρόδος: Ακρωτηριάστηκε ο ποδοσφαιριστής Κώστας Λίμα, μετά το σοβαρό τροχαίο

Σε χειρουργική επέμβαση, η οποία οδήγησε σε ακρωτηριασμό του ποδιού του κάτω από το γόνατο, υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα Παστίδας, Κώστας Λίμα, μετά το σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη έξω από την Παστίδα της Ρόδου.

Ο 32χρονος κατευθυνόταν το απόγευμα του Σαββάτου προς την προπόνηση της ομάδας του, όταν σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση. Σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα, ο Κώστας Λίμα επέβαινε σε μοτοσικλέτα, η οποία συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που φέρεται να είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα.

Ο ποδοσφαιριστής διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, έχοντας υποστεί πολύ σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, καθώς και χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη χειρουργική επέμβαση, ενώ η ζωή του δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο.

Στο πλευρό του βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο πατέρας του, Νόνι Λίμα, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου, ο οποίος μετέβη στη Ρόδο. Ο Κώστας Λίμα είχε αγωνιστεί πριν από πέντε χρόνια στον Πανηλειακό, ενώ στο παρελθόν είχε φορέσει και τη φανέλα της Ρόδου.

Η ανακοίνωση της Ρόδου

Μετά το τροχαίο, η Ρόδος εξέφρασε τη συμπαράστασή της στον Κώστα Λίμα και στην οικογένειά του, ενώ αναβλήθηκε και η προγραμματισμένη αναμέτρηση της ομάδας με τον Αστέρα Παστίδας.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε:

«Για την οικογένεια της Ρόδου, ο Κώστας δεν είναι απλώς ένας ποδοσφαιριστής της αντίπαλης ομάδας. Έχει φορέσει και τιμήσει τη φανέλα μας και αποτελεί κομμάτι της διαδρομής του συλλόγου μας. Αυτές τις ώρες, η σκέψη όλων μας βρίσκεται στον ίδιο, στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του. Άπαντες γνωρίζουμε τη δύναμη και τον χαρακτήρα του και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή τη δοκιμασία θα την αντιμετωπίσει όπως έχει μάθει σ’ όλη του τη ζωή. Σαν μαχητής! Κώστα, είμαστε όλοι μαζί σου!».

Πρωτοβουλία για φιλικό αγώνα στήριξης

Κινητοποίηση υπήρξε και στην Ηλεία, όπου ποδοσφαιριστές προχώρησαν σε πρωτοβουλία για τη διοργάνωση φιλικού αγώνα, με στόχο τη στήριξη του Κώστα Λίμα.

Στη σχετική ανάρτηση αναφέρεται:

«Προς όλους τους ανθρώπους, προς όλους τους φιλάθλους, προς όλες τις ομάδες. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να στηρίξουμε ένα δικό μας παιδί που αυτή τη στιγμή μας χρειάζεται όλους. Παίρνω την πρωτοβουλία να κάνουμε έναν φιλικό αγώνα για να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τον Κώστα. Σήμερα είναι ο Κώστας, αύριο μπορεί να βρίσκεται κάποιος άλλος στη θέση του, δυστυχώς. ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΓΑΠΗ, ΔΙΝΟΥΜΕ ΖΩΗ».