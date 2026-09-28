Η Εθνική Ελλάδας έριξε και το τελευταίο μεγάλο κάστρο – Έχει πλέον νικήσει και τις 5 κορυφαίες ποδοσφαιρικές σχολές της Ευρώπης – BINTEO

Το ελληνικό ποδόσφαιρο ζει έναν από τους μεγαλύτερους σύγχρονους μύθους του. Η αρμάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κοίταξε στα μάτια τη Γερμανία μέσα στο σπίτι της και με το ιστορικό «διπλό» με 1-0 στο Άουγκσμπουργκ, πέτυχε κάτι που φάνταζε αδιανόητο: η Εθνική Ελλάδας συμπλήρωσε το «παζλ» των θριάμβων, έχοντας πλέον νικήσει και τις πέντε κορυφαίες ποδοσφαιρικές σχολές της Ευρώπης (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία).

Από το μακρινό 1957 στη χωμάτινη Λεωφόρο, μέχρι το «χρυσό» 2004 και το εχθεσινό έπος στην «WWK Arena», η «γαλανόλευκη» αποδεικνύει ότι διαθέτει ταλέντο να κοιτάξει κάθε αντίπαλο στα… μάτια και η πρώτη κατηγορία στο Nations League ειναι η πραγατική της θέση.

Ελλάδα – Ισπανία (Β’) 2-0 (13 Μαρτίου 1957, Κύπελλο Φιλίας Ανατολικής Μεσογείου)

Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας γράφτηκε ο πρώτος μεγάλος, έστω και άτυπος, θρίαμβος. Η Ισπανία παρατάχθηκε με τη δεύτερη εθνική της ομάδα (Spain B), όμως αυτό δεν μειώνει στο ελάχιστο το επίτευγμα της Ελλάδας. Με γκολ του Ηλία Υφαντή μόλις στο 2′ και του Βαγγέλη Πανάκη στο 43′, η Εθνική πέτυχε μια νίκη-σταθμό για την ψυχολογία του ελληνικού ποδοσφαίρου στη μεταπολεμική εποχή.

Ελλάδα – Γαλλία (Β’) 2-1 (5 Οκτωβρίου 1957, Κύπελλο Φιλίας Ανατολικής Μεσογείου)

Λίγους μήνες μετά την Ισπανία, η Λεωφόρος «λύγισε» και τους Γάλλους (επίσης με τη Β’ ομάδα τους). Σε ένα ματς για γερά νεύρα, η Ελλάδα πήρε τη νίκη χάρη στα τέρματα των Βαγγέλη Πανάκη και Ηλία Υφαντή, πιστοποιώντας ότι η τότε γενιά μπορούσε να κοιτάξει στα μάτια την ελίτ.

Ελλάδα – Ιταλία 2-1 (4 Μαρτίου 1972, Φιλικός Αγώνας) Η πρώτη νίκη απέναντι σε έναν γίγαντα

Η Ιταλία, φιναλίστ του Μουντιάλ 1970, παρατάχθηκε στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με όλα της τα αστέρια. Η Ελλάδα, όμως, με μια ψυχωμένη εμφάνιση προηγήθηκε με τον Αντώνη Αντωνιάδη (12′) και «κλείδωσε» τη νίκη με τον Βασίλη Πομώνη (55′), γράφοντας μια χρυσή σελίδα στα βιβλία της ιστορίας.

Ισπανία – Ελλάδα 0-1 (7 Ιουνίου 2003, Προκριματικά Euro 2004)

Η ομάδα του Ότο Ρεχάγκελ ταξίδεψε στη Σαραγόσα ως το απόλυτο αουτσάιντερ απέναντι στην πανίσχυρη «Φούρια Ρόχα». Το ασύλληπτο σουτ του Στέλιου Γιαννακόπουλου στο 42′ και η αμυντική αυταπάρνηση των διεθνών χάρισαν στην Ελλάδα ένα διπλό-θεμέλιο για την πρόκριση στα τελικά της Πορτογαλίας.

Γαλλία – Ελλάδα 0-1 (25 Ιουνίου 2004, Euro 2004 – Προημιτελικός)

Στον δρόμο προς την κορυφή της Ευρώπης, η Ελλάδα βρήκε μπροστά της την κάτοχο του τίτλου Γαλλία των Ζιντάν και Ανρί. Στη Λισαβόνα, ο Θοδωρής Ζαγοράκης έκανε την ενέργεια της ζωής του και ο Άγγελος Χαριστέας με μια καρφωτή, εμβληματική κεφαλιά στο 65′ έστειλε τους «τρικολόρ» σπίτι τους, σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στα χρονικά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Αγγλία – Ελλάδα 1-2 (10 Οκτωβρίου 2024, UEFA Nations League)

Μια κατάθεση ψυχής στο «ναό του ποδοσφαίρου», το Γουέμπλεϊ. Υπό το βάρος του τραγικού χαμού του Τζορτζ Μπάλντοκ, οι Έλληνες διεθνείς έκναν την τεράστια έκπληξη. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος σκόραρε στο 49′ και «πάγωσε» το Λονδίνο στο 90+4′, η Ελλάδα λύγισε τα «Τρία Λιοντάρια» για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Γερμανία – Ελλάδα 0-1 (27 Σεπτεμβρίου 2026, UEFA Nations League)

Το τελευταίο «οχυρό» έπεσε χθες βράδυ στο Άουγκσμπουργκ! Η Ελλάδα δεν είχε νικήσει ποτέ τη Γερμανία σε 10 επίσημες αναμετρήσεις του παρελθόντος. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όμως, ήταν φανταστική, άντεξε στην πίεση και με το σουτ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74′ (με τη βοήθεια της κόντρας στον Κίμιχ), έγραψε τον απόλυτο επίλογο: η Ελλάδα έχει πλέον νικήσει και τους 5 μεγάλους της Ευρώπης.

Η «Χρυσή Βίβλος» απέναντι στο Big 5