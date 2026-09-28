Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την επιστροφή του Μπράιαντ Ντάνστον – «Να φέρω ενέργεια και εμπειρία» – ΒΙΝΤΕΟ

Στον Πειραιά επιστρέφει μετά από χρόνια ο Μπράιαντ Ντάνστον, καθώς η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτησή του με μονοετές συμβόλαιο.

Ο 39χρονος Αμερικανός σέντερ, ο οποίος είχε φορέσει ξανά τα «ερυθρόλευκα» την περίοδο 2013-2015, προσθέτει τεράστια εμπειρία και ποιότητα στη γραμμή ψηλών της ομάδας, έπειτα από μια πλούσια και πολυετή καριέρα στην Ευρωλίγκα και κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρει τα εξής:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μπράιαντ Ντάνστον. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.

Το Who is Who

Γεννήθηκε: 28/05/1987

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Υψος: 2.03μ.

Θέση: Center

Προηγούμενες ομάδες

Μόμπις Φοίμπους (2008-2010)

Άρης (2010-2011)

Μπνέι Χασαρόν (2011)

Χαποέλ Χολόν (2011-2012)

Παλακανέστρο Βαρέζε (2012-)2013

Ολυμπιακός (2013-2015)

Αναντολού Εφές (2015-2023)

Βίρτους Μπολόνια (2023-2024)

Ζάλγκιρις Κάουνας (2024-2025)

Oλίμπια Μιλάνο (2025-2026)

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Ευρώπης (2021, 2022)

Διηπειρωτικό Κύπελλο (2013)

Πρωταθλητής Ελλάδος (2015)

Πρωταθλητής Τουρκίας (2019, 2021, 2023)

Πρωταθλητής Λιθουανίας (2025)

Πρωταθλητής Ιταλίας (2026)

Κυπελλούχος Τουρκίας (2018, 2022)

Κυπελλούχος Λιθουανίας (2025)

Κυπελλούχος Ιταλίας (2026)

Super Cup Τουρκίας (2015, 2018, 2019, 2022)

Super Cup Ιταλίας (2023)

Super Cup Ιταλίας (2025)

Ατομικές

Καλύτερος αμυντικός του Πρωταθλήματος Κορέας: (2009, 2010)

Πρώτος ριμπάουντερ στο Πρωτάθλημα του Ισραήλ (2012)

Πρώτος στα κοψίματα στο Πρωτάθλημα Ελλάδας (2014)

Καλύτερος Αμυντικός στο Πρωταθλήματος Ελλάδας (2015)

Καλύτερος Αμυντικός της Ευρωλίγκα (2014, 2015)

Πρώτος στα κοψίματα στην Ευρωλίγκα (2014, 2018)

Οι αριθμοί του τη σεζόν 2025-26…

Στην Ευρωλίγκα σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 2.9 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 0.7 κοψίματα. Στο Ιταλικό Πρωτάθλημα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 3.2 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 0.4 κοψίματα».

📝 Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μπράιαντ Ντάνστον! Καλώς όρισες και πάλι στο λιμάνι Μπράιαντ!

#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/eiPymH1hVE — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 28, 2026

«Να φέρω ενέργεια και εμπειρία»

Ο Ολυμπιακός λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του Super Cup ταξίδεψε για το Κάουνας, όπου αύριο (29/9 στις 20:00) θα αντιμετωπίσει την Ζάλγκιρις για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague και ο νεαποκτηθείς Μπράιαντ Ντάνστον, καθώς και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησαν από το αεροδρόμιο για τη νέα πρόκληση.

Αρχικά ο Μπράιαντ Ντάνστον μίλησε για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό τονίζοντας: «Δεν ήταν σχεδιασμένο. Άρχισα την προετοιμασία με την ομάδα. Έμεινα σε φόρμα και όποια επιλογή είχα, ήθελα να την πάρω και να βοηθήσω. Θέλω να φέρω ενέργεια, εμπειρία, να ενώσω τα παιδιά στα αποδυτήρια, να είμαι μια επιπλέον φωνή από τον πάγκο στους υπόλοιπους και να βοηθήσω και στο γήπεδο. Θέλω να είμαι ο άνθρωπος που θα βοηθάει με την παρουσία του. Είμαι ενθουσιασμένος με την ομάδα που έχουμε, υπάρχει ταλέντο και παίκτες με πολλές δυνατότητες. Είναι πολύ όμορφο να είσαι μέρος αυτής της ομάδας. Θα είναι μια συναρπαστική σεζόν. Εγώ θέλω να βγω στο παρκέ, να παίξω και να το ευχαριστηθώ. Αυτό είναι στο μυαλό μου. Δεν σκέφτομαι τι λένε για ηλικίες. Είμαι ευλογημένος που μπορώ να παίξω μπάσκετ ξανά και θέλω να ευχαριστήσω τον Ολυμπιακό που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία».

Για την Ζάλγκιρις ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού τόνισε: «Η Ζαλγκίρις είναι μια ομάδα με ταλαντούχους παίκτες που θέτουν τον ρυθμό στο παρκέ και παλεύουν για κάθε κατοχή. Είναι πεινασμένη ομάδα και παίζει πολύ δυνατά στην έδρα της. Θα είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να κάνουμε τα μικρά πράγματα που κάνει ο Ολυμπιακός».

Από την πλευρά του ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε αρχικά: «Είναι δύσκολη διαδικασία, παίξαμε χθες και προχθές και ξανά αύριο σε μία έδρα που δεν είναι καθόλου εύκολη. Είναι μία ομάδα που διεκδικεί τη θέση της στα playoffs. Χρειάζεται να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Αν δεν παίξουμε καλά, πιστεύω πως θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ».

Για το δύσκολο πρόγραμμα του Ολυμπιακού ο κόουτς ανέφερε: «Είναι 5 αγώνες σε 7 ημέρες. Για εμένα δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο “τζόγος”. Θα πάμε να δούμε, μην γνωρίζοντας την ετοιμότητά μας. Τώρα δεν κάναμε καμία προπόνηση, θα κάνουμε το βράδυ ένα shootaround, να δείξουμε ένα βίντεο και να παίξουμε το παιχνίδι αύριο. Αυτή είναι η κατάσταση».

Για την απόκτηση του Ντάνστον ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε: «Ήταν στις προπονήσεις μαζί μας, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι για ασφάλεια γιατί χρειάζονται παίκτες, καθώς οι παίκτες δεν μπορούν να παίξουν τόσα συνεχόμενα παιχνίδια. Θεωρούμε ότι εκτός της δεδομένης αγωνιστικής του κλάσης, που έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, είναι και μία παρουσία στα αποδυτήρια ιδιαίτερα σημαντική. Είναι πολύ ενδιαφέρων ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα και νομίζω πως θα μας βοηθήσει πολύ και στα αποδυτήρια και στο γήπεδο».

Για το αν θα αγωνιστεί ο Μιλουτίνοφ στα επόμενα δύο ματς ο προπονητής της ομάδας μας ανέφερε: «Νομίζω πως όχι. Ο Μιλουτίνοφ έχει μια τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί και αποφασίστηκε από το ιατρικό team να κάνει θεραπείες και ενδυνάμωση για να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό. Γιατί έπαιζε με πόνο και δεν μπορούσε να παίξει έτσι όπως έπρεπε».