TikTok: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των Ελλήνων φιλάθλων που παρακολούθησαν ζωντανά τη σπουδαία νίκη της Εθνικής απέναντι στη Γερμανία

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Ιστορικές στιγμές έζησε την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου η Εθνική Ελλάδας, η οποία νίκησε 1-0 την Γερμανία στην «WWK Arena» του Άουγκσμπουργκ, για τη 2η αγωνιστική του «Nations League», χάρη σε γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό.

Οι Έλληνες που βρέθηκαν μέσα στο γήπεδο σε αυτή την μαγική βραδιά για την χώρα μας, πανηγύρισαν με όλη τους την ψυχή τη νίκη.

Πολλοί από τους Έλληνες φιλάθλους που βρέθηκαν στην «WWK Arena» μοιράστηκαν βίντεο από τις μοναδικές στιγμές που έζησαν, στα προφίλ τους στο TikTok.

Όλη η συγκίνηση και η περηφάνια τους για τη νίκη της Εθνικής μας αποτυπώνεται στους πανηγυρισμούς τους και στα χαμόγελα τους.

«Ήταν συγκινητικό να βλέπεις όλους αυτούς τους Έλληνες»

Αξίζει να σημειωθεί ότι αναφορά στους Έλληνες που ζουν στη Γερμανία, έκανε ο Μανώλης Σάλιακας μετά το τέλος του παιχνιδιού, σε δηλώσεις του στην «Athletiko»

«Ήταν συγκινητικό να βλέπεις όλους αυτούς τους Έλληνες, γιατί ξέρω, επειδή έχω παίξει Γερμανία, πόσο οι Έλληνες του εξωτερικού “διψάνε” γι’ αυτές τις νίκες.

Επειδή είχα πολλούς Έλληνες φίλους, ξέρω πόσο πολύ νοιάζονται και αγαπάνε την Εθνική ομάδα, πόσο σημαντικό είναι γι’ αυτούς. Ξέρω πόσο πειράζουν οι Γερμανοί τους Έλληνες στη Γερμανία γενικά για την Ελλάδα, αλλά πιστεύω ότι αύριο θα πάνε στις δουλειές τους πολύ χαρούμενοι και θα είναι πολύ ευτυχισμένοι», εξήγησε ο ποδοσφαιριστής.