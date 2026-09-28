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Γερμανία – Ελλάδα 0-1: Το πρώτο ιστορικό «διπλό» με σκόρερ τον Κουρμπέλη – Η «μαγική» ντρίπλα του Καρέτσα, ο ανίκητος Τζολάκης και το πάρτι στα αποδυτήρια

Η Εθνική Ελλάδας πέτυχε μια ιστορική νίκη επί της Γερμανίας με 1-0 στο Άουγκσμπουργκ, για τη 2η αγωνιστική του Nations League, χάρη σε γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται πλέον στην 1η θέση του ομίλου με 6 βαθμούς, ενώ ο Κωνσταντής Τζολάκης διακρίθηκε με σωτήριες επεμβάσεις, και ο Γιούργκεν Κλοπ έκανε το ντεμπούτο του ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας με ήττα.

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Αθλητισμός

Ελλάδα Γερμανία
Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Εθνική Ελλάδας πέτυχε έναν άθλο χωρίς προηγούμενο, επικρατώντας της Γερμανίας με 1-0 στο Άουγκσμπουργκ για το Nations League. Αυτή ήταν η πρώτη ιστορική νίκη της «γαλανόλευκης» απέναντι στους Γερμανούς.
  • Ο ανίκητος Κωνσταντής Τζολάκης κράτησε ανέπαφη την εστία, ενώ ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ως «χρυσή» αλλαγή του Γιοβάνοβιτς, πέτυχε το λυτρωτικό γκολ στο 74′.
  • Η ελληνική ομάδα υποχρέωσε τη Γερμανία σε βαρύτατη ήττα, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς να χαρακτηρίζει τη νίκη «τεράστια για το μέλλον του ποδοσφαίρου μας».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα βλέμματα όλης της ποδοσφαιρικής Ευρώπης τράβηξε πάνω της η Εθνική Ελλάδας. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέτυχε έναν άθλο χωρίς προηγούμενο, επικρατώντας της Γερμανίας μέσα στην έδρα της, στο Άουγκσμπουργκ, με 1-0 για τη 2η αγωνιστική του Nations League, σημειώνοντας την πρώτη της νίκη απέναντι στους Γερμανούς.

Nations League, Γερμανία – Ελλάδα 0-1 – Ιστορικό «διπλό» για την γαλανόλευκη με γκολ του Κουρμπέλη

Σκόρερ της μεγάλης επικράτησης ήταν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος βρήκε δίχτυα στο 74’.

Έτσι, η γαλανόλευκη φιγουράρει πλέον στην 1η θέση του 2ου ομίλου με το απόλυτο των 6 βαθμών, θέτοντας ξεκάθαρο στόχο τον τερματισμό στις δύο πρώτες θέσεις που δίνουν την πρόκριση στην ημιτελική φάση.

Aνίκητος Τζολάκης

Για περίπου μία ώρα παιχνιδιού, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πιέστηκε αρκετά από τους Γερμανούς, οι οποίοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως βρήκαν απέναντί τους έναν ανίκητο Κωνσταντή Τζολάκη.

Ο τερματοφύλακας της Χαλ, που πραγματοποιεί εντυπωσιακά βήματα προόδου στο κορυφαίο επίπεδο, κράτησε το «μηδέν» με τρεις σωτήριες επεμβάσεις σε επικίνδυνα σουτ των Αντεγέμι (31΄, 49΄) και Κίμιχ.

Παράλληλα, η αμυντική γραμμή λειτούργησε με εξαιρετική ψυχραιμία, ενώ στη μοναδική φορά που διασπάστηκε στο 20ο λεπτό, ο Αντεγέμι πλασάρε άουτ στο τετ-α-τετ.

Οι παρεμβάσεις του Γιοβάνοβιτς και η «προειδοποίηση»

Με την πίεση να αυξάνεται αισθητά στο ξεκίνημα της επανάληψης, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακάτεψε την τράπουλα από τον πάγκο, περνώντας στο ματς τους Κουρμπέλη και Ιωαννίδη.

Η παρέμβαση του ομοσπονδιακού τεχνικού αποδείχθηκε καθοριστική. Η Εθνική απορρόφησε την πίεση, ισορρόπησε τον ρυθμό και στο 67’ άγγιξε το γκολ: ο Παυλίδης έκλεψε την μπάλα από τον Κίμιχ και τροφοδότησε υποδειγματικά τον Ιωαννίδη, όμως το μονοκόμματο πλασέ του τελευταίου πέρασε μόλις δίπλα από το δοκάρι του Νίμπελ.

Η «χρυσή» αλλαγή και το λυτρωτικό γκολ

Έχοντας πλέον την ψυχολογία με το μέρος της, η γαλανόλευκη βγήκε ταχύτατα στην κόντρα στο 74ο λεπτό.

Ο Κουρμπέλης «δοκίμασε» το πόδι του, η μπάλα κόντραρε στον Μπίσεκ, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα, σφραγίζοντας με τον πιο θεαματικό τρόπο τη χρυσή αλλαγή του Γιοβάνοβιτς.

Η ντρίμπλα που «χάζεψε» τους Γερμανούς

Στο 79ο λεπτό του αγώνα, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας χάρισε μια μαγική στιγμή, προσπερνώντας τον Γιόναταν Μπούρκαρντ με μια εκπληκτική ντρίμπλα που άφησε τον Γερμανό διεθνή εντελώς εκτός ισορροπίας.

Σοκ για τη Γερμανία

Ακόμη και οι συνήθως ψύχραιμοι Γερμανοί έδειχναν σαστισμένοι και παντελώς ανήμποροι να βγάλουν αντίδραση στον αγωνιστικό χώρο.

Η ελληνική ομάδα τούς υποχρέωσε σε μια βαρύτατη ήττα, μετατρέποντας παράλληλα σε εφιάλτη το ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ μπροστά στο γερμανικό κοινό.

Έτσι, ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της «Νασιονάλμανσαφτ» μετρά πλέον μία ισοπαλία και μία ήττα στο ξεκίνημα της θητείας του στον πάγκο. O Κλοπ, χαρακτήρισε το γκολ της Εθνικής «ατυχές», όμως σημείωσε πως «ταιριάζει κατά κάποιον τρόπο με τις καταστάσεις που δημιούργησαν».

Γιοβάνοβιτς: «Τεράστια νίκη για το μέλλον του ποδοσφαίρου μας»

Στις δηλώσεις του, ο ομοσπονδιακός τεχνικός υπογράμμισε πως η «γαλανόλευκη» γνώριζε εξαρχής ότι θα χρειαστεί να περάσει δύσκολες στιγμές για να φύγει με το αποτέλεσμα από την WWK Arena, στάθηκε στην σπουδαία επιτυχία, αλλά και στην εικόνα της ομάδας του και την προσπάθεια που χρειάστηκε μέχρι το τελευταίο λεπτό.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι τεράστια νίκη. Και για το ποδόσφαιρό μας. Για το μέλλον του ποδοσφαίρου μας. Και για τη διοργάνωση που συμμετέχουμε. Δυο νίκες, είναι ιδανικό ξεκίνημα», σημείωσε.

«Το βασικό είναι για να κερδίσεις πρέπει να υποφέρεις σε τέτοια ματς. Ξέραμε ότι θα έπρεπε να υποφέρουμε. Οι ποδοσφαιριστές μου έδωσαν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό και τώρα ήταν ακόμα πιο πολύ. Ήταν πολύ σωστή νοοτροπία σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και στο πρώτο ημίχρονο. Ανασταλτικά ήμασταν καλοί, αλλά με την μπάλα δεν μπορούσαμε να παίξουμε και λόγω της δικής μας μικρής αδυναμίας να κάνουμε περισσότερα πράγματα επιθετικά».

«Στο δεύτερο ήμασταν πιο καλοί και ενεργητικοί και καταφέραμε να κερδίσουμε. Υποφέραμε πολύ, αλλά ήταν έτοιμοι οι παίκτες να υποφέρουν και αυτό έδωσε τεράστια σημασία στο παιχνίδι», κατέληξε.

Κουρμπέλης: «Δουλέψαμε πολύ σκληρά, πιστεύω σ’ αυτή την ομάδα»

Από την πλευρά του, λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο μέσος του Αστέρα Τρίπολης μίλησε για τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής, αλλά και για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, είναι ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα σε μία διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πολύ σκληρά, υποφέραμε, όμως μόνο έτσι μπορείς να πάρεις αποτελέσματα. Είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια, το αξίζουμε και θέλουμε να είμαστε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Μας περιμένει ένα δύσκολο πρόγραμμα, από αύριο σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι».

Ερωτηθείς, για το αν του έλεγαν πριν ξεκινήσει η διοργάνωση ότι έπειτα από τα πρώτα δύο ματς σε αυτό τον όμιλο θα ήταν στη κορυφή η Ελλάδα κι αν θα το πίστευε, ο Κουρμπέλης είπε: «Θα το πίστευα, πιστεύω πολύ στις δυνατότητες. Πρέπει να υποφέρεις για να είσαι σε έναν τέτοιο όμιλο πρώτος. Αλλά με το ποδόσφαιρό μας, τη ποιότητά μας, την άμυνά μας πιστεύω ότι το αξίζουμε».

Πάρτι στα αποδυτήρια

Το κλίμα στα αποδυτήρια της «γαλανόλευκης» ήταν πανηγυρικό αμέσως μετά την ιστορική επικράτηση επί της Γερμανίας για το Nations League.

Φωτογραφία: Intime

Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έγιναν ένα κουβάρι, με την Εθνική ομάδα να δίνει στη δημοσιότητα εικόνες και βίντεο από το πάρτι που στήθηκε αμέσως μετά το σφυριγμα της λήξης.

@ethnikiomadaofficial How could we not celebrate this one? 😮‍💨🔥🇬🇷 #itspartytime #win #fy ♬ πρωτότυπος ήχος – @ethnikiomada

Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime

 

 

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