Θεσσαλονίκη: Stalker «βομβάρδιζε» με μηνύματα στο… IRIS την πρώην σύντροφό του – «Άρχισα να φοβάμαι, δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι»

Σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ένας 35χρονος στη Θεσσαλονίκη για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της πρώην συντρόφου του, στην οποία, μεταξύ άλλων, έστελνε επίμονα μηνύματα μέσω της υπηρεσίας IRIS, αφού εκείνη τον είχε αποκλείσει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο, ενώ του επιβλήθηκε επιπλέον απαγόρευση επικοινωνίας και προσέγγισης της γυναίκας.

Σύμφωνα με το Thestival, η υπόθεση αφορά σε μια σχέση που ξεκίνησε μεταξύ δύο συναδέλφων στην ίδια εταιρεία και εξελίχθηκε σε μια παρατεταμένη κατάσταση έντασης, με τη γυναίκα να καταγγέλλει ότι ο 35χρονος άρχισε να εκδηλώνει έντονη ζήλια και επιθετική συμπεριφορά.

«Άρχισα να φοβάμαι», περιγράφει η γυναίκα

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η αφορμή για την αλλαγή στη συμπεριφορά του ήταν ένα επαγγελματικό ταξίδι της στην Αθήνα. Όπως ανέφερε, ο 35χρονος πίστευε ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού συνευρισκόταν με άλλους άνδρες και άρχισε να ζηλεύει συναδέλφους της.

«Άρχισε να ζηλεύει τους πάντες στη δουλειά, απλά και μόνο επειδή ήταν άνδρες. Έγινε επιθετικός, με έβριζε στις κλήσεις και στα μηνύματα, με απειλούσε ότι θα μιλήσει με άτομα στον χώρο εργασίας μας για να με καταστρέψει και ότι θα χτυπούσε τον έναν και τον άλλο. Κατάλαβα τον χαρακτήρα του και φοβήθηκα, δεν ήξερα αν υπήρχε και ψυχική νόσος», κατέθεσε.

Όπως είπε στη συνέχεια, λίγους μήνες μετά τη γνωριμία τους αποφάσισε να διακόψει τη σχέση, όμως εκείνος δεν αποδέχθηκε την απόφασή της.

«Δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι μου»

«Όταν προσπάθησα να το λήξω, ξεκίνησαν τα μεγάλα προβλήματα. Άρχισε να στέλνει μηνύματα σε συναδέλφους μου και να με τιμωρεί για υποτιθέμενες σχέσεις που είχα. Ερχόταν στη δουλειά συνέχεια, στο τμήμα που εργαζόμουν. Τον έβλεπα διαρκώς μπροστά μου, με παρακολουθούσε και μου έστελνε μηνύματα», είπε, προσθέτοντας ότι «για ενάμιση χρόνο είναι κάθε ημέρα κάτω από το σπίτι μου, δεν μπορώ ούτε να βγω έξω».

Η ίδια περιέγραψε στο δικαστήριο και περιστατικά κατά τα οποία ο 35χρονος εμφανιζόταν στο σπίτι της.

«Είναι οξύθυμος και δεν μπορώ να τον αποφύγω. Ερχόταν στο σπίτι μου για να περάσει καλά. Πριν από έναν μήνα ήρθε σπίτι μου και περάσαμε το βράδυ μαζί. Μετά έλεγε ξανά και ξανά ότι δεν έχουμε σχέση και ότι θέλει μόνο να περνάμε καλά. Το ίδιο έγινε πέντε φορές μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Θέλει να μου επιβάλει ότι αυτές είναι οι συνέπειες που δέχομαι όταν δεν κάνω αυτό που μου λέει».

Το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή του σημειώθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας, εκείνη επέστρεφε στο σπίτι της και αντιλήφθηκε ότι ο 35χρονος την παρακολουθούσε. Την ίδια στιγμή, όπως ανέφερε, της έστελνε για ακόμη μία φορά μηνύματα μέσω IRIS, καθώς τον είχε αποκλείσει από τα κοινωνικά δίκτυα.

«Χτυπούσα το κουδούνι της όταν δεν σήκωνε το τηλέφωνο»

Όπως κατέθεσε, ο 35χρονος χτυπούσε παράλληλα το κουδούνι του σπιτιού της, κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, είχε κάνει και άλλες φορές, όταν δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές του κλήσεις.

Στην απολογία του, ο 35χρονος παραδέχτηκε ότι έστελνε μηνύματα στην πρώην σύντροφό του μέσω IRIS και ότι επέμενε προκειμένου να συναντηθούν. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι θεωρούσε πως και η ίδια επιθυμούσε την επικοινωνία και ότι δεν είχε πρόθεση να την κάνει να αισθανθεί ότι απειλείται.

«Κατέφυγα στο Iris διότι με είχε μπλοκάρει»

«Με είχε μπλοκάρει από παντού, αλλά θεωρούσα ότι ήθελε να επικοινωνήσουμε, γι’ αυτό της έστελνα στο IRIS. Ήθελε προσοχή και ζήτηση, να λέει ότι εγώ την κυνηγάω. Το βράδυ πήγα και χτύπησα το κουδούνι της, γιατί πολλές φορές όταν χτυπούσα θυροτηλέφωνο μου άνοιγε να ανέβω στο σπίτι ή καθόμασταν στο παρκάκι», ανέφερε.

Ο 35χρονος αναφέρθηκε και στις τηλεφωνικές κλήσεις που έκανε στη γυναίκα την ημέρα του περιστατικού.

«Την κάλεσα πολλές φορές την Κυριακή. Άφησε το κινητό ανοιχτό και νόμιζα ότι μιλάω μαζί της, αλλά είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα για να με καταγγείλει», κατέληξε.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή. Παράλληλα, του επιβλήθηκε απαγόρευση επικοινωνίας και προσέγγισης της πρώην συντρόφου του.