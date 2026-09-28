«Τσαγκαροδευτέρα» με την κίνηση στο… κόκκινο: Μποτιλιαρισμένο το κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

«Τσαγκαροδευτέρα» σήμερα με την κίνηση να χτυπά… κόκκινο σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Αυξημένη είναι στην Ιερά Οδό και την Πέτρου Ράλλη, ενώ μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί σε Αλεξάνδρας και Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη.
Υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι κινούνται στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας και την άνοδο της Συγγρού, ενώ ίδια είναι η εικόνα σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου, Φιλελλήνων και Βασιλίσσης Αμαλίας.
Προβλήματα καταγράφοντα σε Λεωφόρο Καποδιστρίου, Λεωφόρο Παλαιολόγου και στην Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα (προς Πειραιά και Γλυφάδα).
Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας
Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις:
Προς Αεροδρόμιο 20’-25’ από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
Προς Ελευσίνα 10΄-15΄ από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
Περιφερειακή Υμηττού 10′-15′ από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις:
Προς Αεροδρόμιο 20’-25’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Προς Ελευσίνα 10΄-15΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού 10′-15′ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/HxO0ulTyHe
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 28, 2026