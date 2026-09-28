«Τσαγκαροδευτέρα» με την κίνηση στο… κόκκινο: Μποτιλιαρισμένο το κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Εκτεταμένα κυκλοφοριακά προβλήματα και μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αττικής, καθώς και καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Όλοι οι δρόμοι όπου καταγράφονται προβλήματα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Τσαγκαροδευτέρα» σήμερα με την κίνηση να χτυπά… κόκκινο σε πολλούς δρόμους της Αττικής.
  • Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην Ιερά Οδό, την Πέτρου Ράλλη, την Αλεξάνδρας και την Κατεχάκη, ενώ υπομονή πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί σε Βασιλίσσης Σοφίας, Συγγρού και στο κέντρο της Αθήνας.
  • Σημαντικές καθυστερήσεις έως 25 λεπτά σημειώνονται και στην Αττική Οδό, ειδικά στα ρεύματα προς Αεροδρόμιο και Ελευσίνα, καθώς και στην Περιφερειακή Υμηττού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Τσαγκαροδευτέρα» σήμερα με την κίνηση να χτυπά… κόκκινο σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Αυξημένη είναι στην Ιερά Οδό και την Πέτρου Ράλλη, ενώ μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί σε Αλεξάνδρας και Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη.

Υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι κινούνται στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας και την άνοδο της Συγγρού, ενώ ίδια είναι η εικόνα σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου, Φιλελλήνων και Βασιλίσσης Αμαλίας.

Προβλήματα καταγράφοντα σε Λεωφόρο Καποδιστρίου, Λεωφόρο Παλαιολόγου και στην Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα (προς Πειραιά και Γλυφάδα).

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις:

Προς Αεροδρόμιο 20’-25’ από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα 10΄-15΄ από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Περιφερειακή Υμηττού 10′-15′ από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

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