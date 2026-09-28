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ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ανεβάζουν στροφές και τρέχουν να κλείσουν τις εκλογικές τους «τρύπες» με την έλευση του Οκτωβρίου, γνωρίζοντας πως ο χρόνος είναι πολύτιμος για τα δύο κόμματα, που διεκδικούν τη θέση του βασικού εκφραστή του προοδευτικού χώρου στις επόμενες εκλογές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», η Χαριλάου Τρικούπη ξέρει ότι πάσχει στα ψηφοδέλτια της Αττικής και ότι ο Οκτώβριος προσφέρει και μια συμβολική ευκαιρία για περιοδείες και εμφανίσεις «άλλου τύπου» εντός του Λεκανοπεδίου.

Στην πλευρά της Αμαλίας από την άλλη, αναγνωρίζουν πως το πρόβλημά τους εντοπίζεται στην περιφέρεια, γι’ αυτό ξεκινούν σειρά εμφανίσεων του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, που θεωρείται και το βασικό «χαρτί» του νέου σχηματισμού, καθώς «εχθροί και φίλοι» του αναγνωρίζουν το επικοινωνιακό του χάρισμα.

Στο Περιστέρι το ΠΑΣΟΚ για την επέτειο νίκης του 1981 -Η μεγάλη εκδήλωση για τα 45 χρόνια από την «Αλλαγή»

Στο Περιστέρι αναμένεται να στραφεί το ενδιαφέρον του ΠΑΣΟΚ στις 18 Οκτωβρίου, ημερομηνία-ορόσημο για την ιστορία του κόμματος, καθώς συμπληρώνονται 45 χρόνια από την εκλογική νίκη της 18ης Οκτωβρίου 1981.

Η Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζει μεγάλη επετειακή εκδήλωση, με αντικείμενο την ιστορική επικράτηση του ΠΑΣΟΚ υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου

Η επιλογή της ημερομηνίας δεν είναι τυχαία. Στις 18 Οκτωβρίου 1981 το ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε 47,8% και 172 έδρες, κατακτώντας την αυτοδυναμία και σχηματίζοντας για πρώτη φορά κυβέρνηση. Η εκλογική αναμέτρηση έχει συνδεθεί ιστορικά με την έναρξη της περιόδου που έμεινε γνωστή ως «Αλλαγή».

Η διοργάνωση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της σημερινής ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να αναδείξει ιστορικούς σταθμούς της παράταξης.

Και ξεκινώντας από το Περιστέρι, τη μεγαλύτερη γειτονιά της Αττικής και παράλληλα μια περιοχή στην οποία κατοικούν λαϊκά μεσοστρώματα, δηλαδή ακριβώς το ακροατήριο στο οποίο στοχεύει η αξιωματική αντιπολίτευση.

Τα επιτελικά στελέχη ετοιμάζουν ένα «ντου» στην Αττική, σε περιοχές όπου το ΠΑΣΟΚ έχει χρόνια να εμφανιστεί οργανωμένα όπως π.χ. στο Παγκράτι.

Πυρετωδώς εργάζονται το κομματικά κλιμάκια της ΕΛΑΣ

Περιοδείες με παρουσία Τσίπρα οργανώνουν στην ΕΛΑΣ, με κλιμάκια που θα προετοιμάζουν το έδαφος πριν από την άφιξη του προέδρου του κόμματος.

Στόχος της ΕΛΑΣ είναι αυτό το μοντέλο, να εφαρμοστεί σε περίπου 10 περιοχές πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.