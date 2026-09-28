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Οδηγός στη Θεσσαλονίκη νόμιζε ότι οδηγεί διαστημόπλοιο αντί για αυτοκίνητο: Έτρεχε με 310 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς καταγράφει αυτοκίνητο να κινείται με 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία Οδό, κοντά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Το υλικό δείχνει την ένδειξη του ταχύμετρου κατά τη διάρκεια οδήγησης, με την ανάρτηση να αναπαράγεται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Κοινωνία

Οδηγός έτρεχε με 310 χιλιόμετρα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok και καταγράφει αυτοκίνητο να κινείται με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα σε δρόμο της Θεσσαλονίκης.
  • Στο υλικό εμφανίζεται η ένδειξη του ταχύμετρου να φτάνει τα 310 χιλιόμετρα την ώρα, με το περιστατικό να φέρεται να συνέβη στην Εγνατία Οδό, κοντά στο Ωραιόκαστρο.
  • Παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τον χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη διαδρομή, καθώς το συγκεκριμένο προφίλ στο TikTok έχει αναρτήσει μόνο το επίμαχο βίντεο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οδηγός στη Θεσσαλονίκη νόμιζε ότι οδηγεί διαστημόπλοιο αντί για αυτοκίνητο. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok και καταγράφει οδηγό αυτοκινήτου να κινείται με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης.

Στο υλικό εμφανίζεται η ένδειξη του ταχύμετρου να φτάνει τα 310 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το βίντεο φαίνεται να έχει τραβηχτεί κατά τη διάρκεια οδήγησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, το σημείο στο οποίο φέρεται να κινείται το όχημα βρίσκεται στην Εγνατία Οδό, κοντά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.

Δείτε το επίμαχο βίντεο

@gtr35.carfan Άμα το ζεις το ζεις λέμε #fyy #carslover #φοργιου #mpesfypgamw #ελληνικοτικτοκ ♬ In And Out Of Love – Armin van Buuren & Sharon Den Adel

Η ανάρτηση προκάλεσε γρήγορα αντιδράσεις και αναπαράχθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν την ταχύτητα με την οποία φέρεται να κινείται το όχημα.

Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τον χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη διαδρομή.

Το συγκεκριμένο προφίλ στο TikTok φαίνεται να έχει αναρτήσει μόνο το επίμαχο βίντεο, χωρίς να υπάρχουν άλλα διαθέσιμα στοιχεία που να επιτρέπουν την ασφαλή χρονολόγηση του περιστατικού.

 

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