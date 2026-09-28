Οδηγός στη Θεσσαλονίκη νόμιζε ότι οδηγεί διαστημόπλοιο αντί για αυτοκίνητο: Έτρεχε με 310 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό

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Οδηγός στη Θεσσαλονίκη νόμιζε ότι οδηγεί διαστημόπλοιο αντί για αυτοκίνητο. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok και καταγράφει οδηγό αυτοκινήτου να κινείται με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης.

Στο υλικό εμφανίζεται η ένδειξη του ταχύμετρου να φτάνει τα 310 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το βίντεο φαίνεται να έχει τραβηχτεί κατά τη διάρκεια οδήγησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, το σημείο στο οποίο φέρεται να κινείται το όχημα βρίσκεται στην Εγνατία Οδό, κοντά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.

Δείτε το επίμαχο βίντεο

Η ανάρτηση προκάλεσε γρήγορα αντιδράσεις και αναπαράχθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν την ταχύτητα με την οποία φέρεται να κινείται το όχημα.

Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τον χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη διαδρομή.

Το συγκεκριμένο προφίλ στο TikTok φαίνεται να έχει αναρτήσει μόνο το επίμαχο βίντεο, χωρίς να υπάρχουν άλλα διαθέσιμα στοιχεία που να επιτρέπουν την ασφαλή χρονολόγηση του περιστατικού.