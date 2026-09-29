Βαγγέλης Περρής: «Η Ρούλα Κορομηλά νομίζω ότι είναι ένα αδιανόητο ταλέντο για την τηλεόραση»

Τη δική του αποτίμηση για τη σημερινή τηλεόραση, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει το τηλεοπτικό τοπίο τα τελευταία χρόνια, έκανε ο Βαγγέλης Περρής, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» και στη Φανή Τζομάκα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόταση που δέχθηκε και φέτος για την επιστροφή του «Όλα», στον Θέμο Αναστασιάδη, στη Ρούλα Κορομηλά, καθώς και σε μία επαγγελματική επιλογή του παρελθόντος για την οποία εξέφρασε τη μεταμέλειά του.

Αναφερόμενος στην εικόνα της τηλεόρασης σήμερα, ο Βαγγέλης Περρής υποστήριξε ότι έχει χάσει μέρος του ψυχαγωγικού χαρακτήρα που είχε στο παρελθόν.

«Έχει γίνει η τηλεόραση λιγότερο διασκεδαστική. Έχει πάρει μια στροφή που για μένα είναι ακατανόητη, της ψευτοενημέρωσης, της ψευτοδιασκέδασης και της ψευτοαποκάλυψης. Όλα αυτά είναι καλά αν δεν υπάρχει το “ψεύτο”. Όχι ότι παλιά ήταν παράδεισος και τώρα ξαφνικά προέκυψε κόλαση. Αλλά γενικότερα, ως τάση, ήταν πολύ πιο αθώα. Απευθυνόταν σε καλύτερους ανθρώπους και δεν ήθελε να κεντρίσει τα χειρότερα ένστικτα που έχει ο θεατής», ανέφερε.

Συνέδεσε, μάλιστα, αυτή τη μεταβολή με την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας: «Θέλει να υποκαταστήσει τα social, τα οποία είναι το κουτί με το δηλητήριο. Το ανοίγεις και ξαφνικά σε παίρνει μπόχα. Και η τηλεόραση, λοιπόν, αντί να αντιπαρατεθεί στην μπόχα, την έχει υιοθετήσει».

Η κριτική του στις σημερινές τηλεοπτικές εκπομπές

Ο Βαγγέλης Περρής σχολίασε επίσης τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι σύγχρονες εκπομπές, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενα πρόσωπα, θεματολογία και τηλεοπτικές φόρμες.

«Γίνονται όλα πιο αρπακόλα, μπακαλίστικα και “άντε να βγει η εκπομπή”. Βλέπουμε τα ίδια πρόσωπα να λένε τα ίδια πράγματα, έχοντας απέναντι παρουσιαστές που πλέον δεν τους ξεχωρίζεις. Τώρα ξεκίνησαν, ας πούμε, οι πρωινές εκπομπές. Αν έκανες zapping, ήταν σαν να μην κάνεις zapping. Έβλεπες μερικές φορές και το ίδιο σκηνικό, την ίδια θεματολογία, τους ίδιους καλεσμένους και τον ίδιο τρόπο ανάπτυξης», είπε.

Η πρόταση για την επιστροφή του «Όλα»

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι δέχθηκε και φέτος πρόταση για την επαναφορά του «Όλα», διευκρινίζοντας ότι ανάλογες συζητήσεις έχουν γίνει αρκετές φορές στο παρελθόν. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη τηλεοπτική συνταγή δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τον Θέμο Αναστασιάδη.

«Είναι μια πρόταση που επαναλαμβάνεται πολύ τακτικά. Δεν έχει γίνει μία φορά, έχει γίνει αρκετές φορές. Έγινε και φέτος, αλλά θεωρώ ότι το “Όλα” είναι μία συνταγή που δεν μπορείς να την ξαναβρείς, γιατί το πρόσωπό της, ο εκφραστής αυτής της πρότασης, ήταν ένα ιδιαίτερο πρόσωπο. Δυστυχώς, δεν βρίσκεται ανάμεσά μας, επομένως θα κάνεις κάτι άλλο. Να γίνει κάτι άλλο, το καταλαβαίνω, αλλά να ξεκινάς λέγοντας ότι “θέλω να κάνω κάτι σαν το ‘Όλα’ χωρίς τον Θέμο”, ποτέ δεν θα γίνει. Είναι λάθος να το αναζητάς».

Μιλώντας ειδικότερα για τον Θέμο Αναστασιάδη, ο Βαγγέλης Περρής αναφέρθηκε σε μία εικόνα που, όπως είπε, θα ήθελε να διατηρήσει από την εποχή της κοινής τηλεοπτικής τους πορείας.

«Αν μου πούνε “ποια εικόνα από εκείνη την εποχή θα ήθελες να κρατήσεις;”, είναι να γελάει τόσο πολύ ο Θέμος που να έχουν θολώσει τα γυαλιά του. Αυτό δεν θα το ξαναδώ, νομίζω, ενώ θα το ήθελα».

Τι είπε για τη Ρούλα Κορομηλά

Ο Βαγγέλης Περρής εξέφρασε ακόμη την επιθυμία να συνεργαστεί κάποια στιγμή με τη Ρούλα Κορομηλά, την οποία χαρακτήρισε ξεχωριστό τηλεοπτικό ταλέντο.

«Θα ήθελα να έχω τη δυνατότητα να μοιραστώ ένα πράγμα, έστω και στην προετοιμασία του, με τη Ρούλα Κορομηλά. Η Ρούλα νομίζω ότι είναι ένα αδιανόητο ταλέντο για την τηλεόραση. Όταν λέω αδιανόητο, δεν συγκρίνεται με καμία άλλη περίπτωση. Είναι φτιαγμένη γι’ αυτό το πράγμα», ανέφερε.

Η αναφορά στην παρουσία εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής στο «Όλα»

Ο Βαγγέλης Περρής αναφέρθηκε, τέλος, σε μία στιγμή από την πορεία του στο «Όλα» για την οποία δήλωσε ότι θα ήθελε να είχε αντιδράσει διαφορετικά. Πρόκειται για εκπομπή στην οποία είχε προσκληθεί εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής.

«Βρέθηκα σε πάνελ που δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι, όπως όταν είχε κληθεί από την εκπομπή “Όλα” εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής. Εγώ δεν έπρεπε να είμαι εκεί. Οποιοδήποτε ήταν το τίμημα, θα έπρεπε να έχω φύγει. Θα ήμουν πολύ ευτυχής αν το είχα κάνει. Δεν το έκανα και αυτό με πειράζει πάρα πολύ. Δεν είχα ίσως και τη γενναιότητα εκείνη τη στιγμή να τα παρατήσω όλα», κατέληξε.