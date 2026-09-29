Πάπας Λέων: «Οι ανησυχίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη»

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Την ανάγκη να αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα οι ανησυχίες που εκφράζουν ειδικοί για τους πιθανούς κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης υπογράμμισε ο πάπας Λέων στις 29 Σεπτεμβρίου, απορρίπτοντας την άποψη ότι οι σχετικοί φόβοι αποτελούν «fake news».

Ο πρώτος Αμερικανός πάπας, ο οποίος έχει επανειλημμένα αναφερθεί στους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την ανάπτυξη της ΤΝ μετά την ανάληψη των ποντιφικικών καθηκόντων του, άσκησε παράλληλα κριτική σε στελέχη τεχνολογικών εταιρειών που τάσσονται κατά της επιβολής δικλίδων ασφαλείας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο αεροσκάφος κατά την επιστροφή του στη Ρώμη, μετά την ολοκλήρωση της τετραήμερης περιοδείας του στη Γαλλία, δήλωσε: «Πράγματι πιστεύω ότι οι ανησυχίες που εγείρουν πολλοί ειδικοί στην ΤΝ θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Δεν νομίζω ότι είναι fake news, όπως είπαν κάποιοι».

Ο ποντίφικας πρόσθεσε με χιουμοριστική διάθεση: «Αν με ρωτούσε κάποιος αν έχω πανικοβληθεί, όχι, δεν είμαι πανικόβλητος. Κοιμάμαι τη νύχτα».

Οι αναφορές σε Τραμπ και Nvidia

Οι δηλώσεις του πάπα ακολούθησαν την τοποθέτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την προηγούμενη εβδομάδα, είχε χαρακτηρίσει «φάρσα» τους φόβους ότι η ανθρωπότητα κινδυνεύει από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο πάπας Λέων αναφέρθηκε επίσης στον επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, λέγοντας ότι είχε διαβάσει πως η εταιρεία ημιαγωγών εξετάζει τρόπους ενσωμάτωσης δικλίδων ασφαλείας σε ορισμένα μοντέλα ΤΝ.

Παράλληλα, εξέφρασε τον σκεπτικισμό του για τη στάση του επικεφαλής της Nvidia, σημειώνοντας: «Είναι ο ίδιος που λέει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν όρια, ούτε κρατική ρύθμιση».

Ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε δηλώσει μέσα στον Σεπτέμβριο στο CBS News ότι συμφωνεί με την εκτίμηση του Ντόναλντ Τραμπ πως οι ανησυχίες γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι υπερβολικές.