GNTM: Για 3η ημέρα συνεχίζονται οι auditions – Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, η «αθλητική» Σοφία και τα 5 «ναι» της Σταυρούλας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τρεις διαφορετικές auditions με διαφορετική κατάληξη περιλάμβανε η διαδικασία του GNTM, καθώς ο Μπάμπης Λαζαρίδης, μεγαλύτερος γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή του, ενώ η Σοφία και η Σταυρούλα Χαλκιά πήραν το εισιτήριο για το bootcamp.

Ο 21χρονος Μπάμπης Λαζαρίδης εμφανίστηκε ενώπιον των κριτών, με την Μπέττυ Μαγγίρα να τον αναγνωρίζει αμέσως. Κατά τη διάρκεια της audition, ο Άγγελος Μπράτης στάθηκε σε ένα ιδιαίτερο τατουάζ στο μπράτσο του και τον ρώτησε για τον συμβολισμό του.

«Το πιο δύσκολο πράγμα που έχω περάσει ήταν όταν έχασα τον παππού μου. Με άλλαξε πάρα πολύ ως άνθρωπο και με βοήθησε να εξελιχθώ σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου», ανέφερε ο 21χρονος.

Η περιορισμένη εμπειρία του στο μόντελινγκ αποτέλεσε ένα από τα σημεία στα οποία επικεντρώθηκαν οι κριτές. «Είσαι λίγο άγουρος ακόμα», σχολίασε η Μπέττυ Μαγγίρα.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου του έδωσε το πρώτο «όχι», εκτιμώντας ότι το ύψος του, σε συνδυασμό με την έλλειψη εμπειρίας, θα μπορούσε να δυσκολέψει την πορεία του στον διαγωνισμό.

«Αν είχες 10 πόντους παραπάνω και ήσουν 1,90, θα φαινόσουν πιο άντρας και σίγουρα στη μόδα θα είχες μία πολύ ξεχωριστή θέση. Προς το παρόν, το ύψος σε περιορίζει, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχεις εμπειρία πάνω στη μόδα, οπότε εδώ, στον διαγωνισμό, θα σου είναι δύσκολο να προχωρήσεις», του είπε.

Αντίθετη ήταν η αρχική τοποθέτηση του Λάκη Γαβαλά, ο οποίος αποφάσισε να του δώσει θετική ψήφο. «Λόγω του άγχους που έχεις, θα ήθελα να είμαι επιεικής σήμερα μαζί σου. Θα το πάρω στην ευθύνη μου και θα σου πω ένα “ναι”», δήλωσε.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ωστόσο, έκρινε ότι ο 21χρονος χρειάζεται περισσότερο χρόνο και εμπειρία. «Ήσουν απίστευτα αμήχανος. Νομίζω ότι δεν είσαι έτοιμος ακόμα για αυτή τη βιομηχανία και από μένα είναι “όχι”», τόνισε.

Ο Άγγελος Μπράτης, από την πλευρά του, αναγνώρισε τις δυνατότητές του, αλλά τον προέτρεψε να συνεχίσει να δουλεύει: «Υλικό υπάρχει. Δούλεψέ το κι εδώ είμαστε να έρθεις».

Με τις περισσότερες ψήφους να είναι αρνητικές, ο Μπάμπης Λαζαρίδης δεν προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Μετά την απόφαση των κριτών, δήλωσε ότι σκοπεύει να συνεχίσει την προσπάθειά του στον χώρο του μόντελινγκ.

«Δεν νιώθω σίγουρα καλά που δεν πέρασα, κυρίως γιατί πίστευα ότι το άξιζα. Τα “όχι” δεν τα περίμενα καθόλου, είναι η αλήθεια. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα, θα συνεχίσω στο μόντελινγκ», ανέφερε.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Η Σοφία εξασφάλισε την πρόκριση στο bootcamp

Διαφορετική ήταν η εξέλιξη για την 21χρονη Σοφία, η οποία παρουσίασε την audition της με στόχο μία θέση στο bootcamp και απέσπασε θετικά σχόλια από την κριτική επιτροπή.

Η ενασχόλησή της με το pole dancing έχει συμβάλει στην αθλητική της σωματοδομή, ενώ οι κριτές αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στα χαρακτηριστικά του προσώπου της και στον τρόπο με τον οποίο πόζαρε.

«Είσαι ό,τι πιο όμορφο έχω δει», της είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ενώ η Μπέττυ Μαγγίρα σχολίασε: «Το πρόσωπό σου είναι ασύλληπτο».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου της έδωσε θετική ψήφο, αναφέροντας: «Θα μπορούσα να σε αφήσω να ποζάρεις για ώρες, γιατί πραγματικά σε χαζεύω. Είσαι ένα κορίτσι που μαγνητίζει όποιον το κοιτάζει».

Θετική ήταν και η Μπέττυ Μαγγίρα. «Αυτό που είδαμε μας άφησε άφωνους. Δεν χορταίνουμε να σε βλέπουμε. Μεγάλο “ναι” από μένα», είπε.

Ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε με τη σειρά του: «Είσαι σαν βεγγαλικό, λάμπεις!».

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η αντίδραση της Ζενεβιέβ Μαζαρί, την οποία, όπως ανέφερε η Σοφία, επιθυμούσε περισσότερο να εντυπωσιάσει. «Εσύ έχεις φως εσωτερικό. Εσύ είσαι το πουλέν μου. Εσύ θα πας μέχρι το τέρμα. Θα είμαστε μαζί», της είπε η creative director.

Η Σοφία ξέσπασε σε κλάματα ακούγοντας τις κριτικές, ενώ συγκινήθηκε και η μητέρα της, η οποία τη συνόδευε στις auditions.

Μετά την πρόκρισή της στο bootcamp, η 21χρονη δήλωσε: «Χάρηκα πάρα πολύ. Όλα τα σχόλια των κριτών ήταν πάρα πολύ όμορφα και ειδικά της Ζεν».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Πέντε «ναι» για τη Σταυρούλα Χαλκιά

Την πρόκριση στην επόμενη φάση εξασφάλισε και η 20χρονη Σταυρούλα Χαλκιά, η οποία έχει ήδη έναν χρόνο εμπειρίας στο μόντελινγκ και, όπως αποκάλυψε στους κριτές, έχει πραγματοποιήσει επαγγελματικά βήματα στον χώρο της μόδας.

Η Σταυρούλα, της οποίας η μητέρα είναι μοντέλο, ανέφερε ότι επρόκειτο να ταξιδέψει στο Μιλάνο για επαγγελματική υποχρέωση με τον οίκο Versace.

«Αύριο φεύγω για Μιλάνο. Θα κάνω το fitting στον Versace», είπε στους κριτές, ενώ γνωστοποίησε επίσης ότι είχε συμμετάσχει σε καμπάνια του ιταλικού brand Denny Rose.

Κατά τη διάρκεια της audition απευθύνθηκε στον Λάκη Γαβαλά, υπενθυμίζοντάς του ότι την είχε στέψει Miss Young. Παρά την έως τώρα επαγγελματική της δραστηριότητα, η 20χρονη ανέφερε ότι θεωρεί πως βρίσκεται ακόμη στην αρχή της διαδρομής της.

Οι κριτές αξιολόγησαν θετικά τόσο την εμφάνιση όσο και τις δυνατότητές της ως μοντέλο, χαρακτηρίζοντάς την «model material».

Η Μπέττυ Μαγγίρα εξέφρασε μάλιστα την εκτίμηση ότι η Σταυρούλα μπορεί να φτάσει έως το τέλος του διαγωνισμού. «Εγώ πιστεύω ότι η Σταυρούλα μπορεί να είναι και το Next Top Model», ανέφερε.

Η audition ολοκληρώθηκε με πέντε «ναι» από την κριτική επιτροπή, αποτέλεσμα που έδωσε στη Σταυρούλα Χαλκιά την πρόκριση στο bootcamp.