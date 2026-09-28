Ριφιφί: Ποιος κινδυνεύει κάτω από τα συντρίμμια;

Το σχέδιο μπαίνει σε εφαρμογή στο νέο καθηλωτικό επεισόδιο της σειράς “Ριφιφί” απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Η ομάδα εκπαιδεύεται μέρα νύχτα στη μάντρα οικοδομών του Μανώλη. Μαθαίνουν να χειρίζονται κομπρεσέρ, οξυγονοκόλληση, να φορτώνουν βαριά υλικά και μπάζα σε μικρό βαγονέτο και να το σπρώχνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται και «δανείζονται» ένα βανάκι, φόρμες εργασίες και εξοπλισμό από αποθήκη της ΕΤΥΔΑΠ.

Μέχρι που έρχεται η μεγάλη μέρα. Η ομάδα φτάνει με το βανάκι πάνω από το φρεάτιο απέναντι από την τράπεζα και ξεκινάει αμέσως δουλειά μεταμφιεσμένη σε συνεργείο της ΕΤΥΔΑΠ.

Με τις υποδείξεις της Όλγας που έχει μελετήσει καλά τα σχέδια της υπόγειας ύδρευσης και του αποχετευτικού, το κομπρεσέρ ξεκινάει να τρυπάει. Κι ενώ το πράγμα δείχνει να προχωράει χωρίς κάποιο απροσπέλαστο εμπόδιο, τα τοιχώματα υποχωρούν και καταπλακώνουν μέλος της ομάδας.

Δείτε αποσπάσματα επεισοδίου