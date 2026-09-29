Ιράν: Προτάσεις μέσω Κατάρ προς τις ΗΠΑ – Αναμένει την απάντηση της Ουάσινγκτον

Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με το Κατάρ προτάσεις που πρόκειται να παρουσιαστούν στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο νέας διπλωματικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, έχει ενημερώσει την Ουάσινγκτον και τη διεθνή κοινότητα για τους όρους που συνδέονται με την πιθανή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

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Διεθνή Νέα

Ιράν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα διπλωματική προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, με το Ιράν να έχει συζητήσει με Καταριανούς διαμεσολαβητές σειρά προτάσεων που αναμένεται να διαβιβαστούν στις ΗΠΑ.
  • Η Τεχεράνη αναμένει, μέσω της Ντόχα, την τελική απάντηση της Ουάσινγκτον, όπως δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.
  • Ο Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τόσο τις ΗΠΑ όσο και τη διεθνή κοινότητα για τους όρους που έχει θέσει ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν σχετικά με το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

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Νέα διπλωματική προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, με το Ιράν να έχει συζητήσει με Καταριανούς διαμεσολαβητές σειρά προτάσεων που αναμένεται να διαβιβαστούν στις ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη αναμένει, μέσω της Ντόχα, την τελική απάντηση της Ουάσινγκτον, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών έγιναν στη Νέα Υόρκη, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες για την επίτευξη συμφωνίας.

Οι όροι για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τόσο τις ΗΠΑ όσο και τη διεθνή κοινότητα για τους όρους που έχει θέσει ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν σχετικά με το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Δεν έδωσε, ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή τις προϋποθέσεις των συγκεκριμένων όρων.

«Εάν οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι επιδιώκουν μια συμφωνία ή μια ειρηνική λύση, εμείς έχουμε παρουσιάσει αυτή τη λύση», δήλωσε ο Αραγτσί.

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