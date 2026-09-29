Handball Premier: Η ΑΕΚ πήρε το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κερδίζοντάς τον με 28-24 – Δείτε τα highlights

Η ΑΕΚ επικράτησε 28-24 του ΠΑΟΚ και έκανε αγωνιστικά το 2/2 στη Handball Premier. Η Ένωση έχει δύο βαθμούς στη βαθμολογία λόγω της προσωρινής ποινής αφαίρεσης δύο βαθμών που της έχει επιβάλει η ΟΧΕ.

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Αθλητισμός

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, Handball Premier
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΑΕΚ επικράτησε με 28-24 του ΠΑΟΚ στο «Γ. Κασιμάτης», στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν για τη Handball Premier.
  • Η Ένωση κατέκτησε τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα, κάνοντας αγωνιστικά το 2/2 μετά και την επικράτηση επί της Δράμας 1986.
  • Στη βαθμολογία, ωστόσο, η ΑΕΚ εμφανίζεται με δύο βαθμούς, καθώς της έχει επιβληθεί προσωρινά ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η ΑΕΚ επικράτησε με 28-24 του ΠΑΟΚ στο «Γ. Κασιμάτης», στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν για τη Handball Premier, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Η Ένωση είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης στα κρίσιμα σημεία και κατέκτησε τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα. Μετά την εκτός έδρας επικράτηση επί της Δράμας 1986 στην πρεμιέρα, οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν αγωνιστικά το 2/2.

Στη βαθμολογία, πάντως, η ΑΕΚ εμφανίζεται με δύο βαθμούς, καθώς η ΟΧΕ της έχει επιβάλει προσωρινά ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών λόγω μη εξόφλησης οφειλόμενων προστίμων.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

  • Ιωνικός Ν.Φ. – Διομήδης Άργους 29-20
  • ΧΑΝΘ – Δράμα 1986 29-37
  • ΓΑΣ Κιλκίς – Αθηναϊκός 32-28
  • ΑΣΕ Δούκα – Ζαφειράκης Νάουσας 34-31
  • Άρης Νικαίας – Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 21-39
  • ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 28-24

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 4
  2. Διομήδης Άργους 2
  3. Άρης Νικαίας 2
  4. ΑΕΚ 2
  5. Ζαφειράκης Νάουσας 2
  6. Ιωνικός Ν.Φ. 2 (-1 αγ.)
  7. ΑΣΕ Δούκα 2
  8. ΓΑΣ Κιλκίς 2
  9. Δράμα 1986 2
  10. ΠΑΟΚ 0 (-1 αγ.)
  11. ΧΑΝΘ 0
  12. Αθηναϊκός 0
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