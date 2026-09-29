Handball Premier: Η ΑΕΚ πήρε το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κερδίζοντάς τον με 28-24 – Δείτε τα highlights

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Η ΑΕΚ επικράτησε με 28-24 του ΠΑΟΚ στο «Γ. Κασιμάτης», στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν για τη Handball Premier, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Η Ένωση είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης στα κρίσιμα σημεία και κατέκτησε τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα. Μετά την εκτός έδρας επικράτηση επί της Δράμας 1986 στην πρεμιέρα, οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν αγωνιστικά το 2/2.

Στη βαθμολογία, πάντως, η ΑΕΚ εμφανίζεται με δύο βαθμούς, καθώς η ΟΧΕ της έχει επιβάλει προσωρινά ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών λόγω μη εξόφλησης οφειλόμενων προστίμων.

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Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Ιωνικός Ν.Φ. – Διομήδης Άργους 29-20

ΧΑΝΘ – Δράμα 1986 29-37

ΓΑΣ Κιλκίς – Αθηναϊκός 32-28

ΑΣΕ Δούκα – Ζαφειράκης Νάουσας 34-31

Άρης Νικαίας – Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 21-39

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 28-24

Η βαθμολογία