ΠΑΟΚ: Στην τελική ευθεία η συμφωνία με τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας – Πότε αναμένεται στη Θεσσαλονίκη

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας, καθώς απομένουν ορισμένες λεπτομέρειες για την απόκτηση του 36χρονου Λιθουανού σέντερ. Ο έμπειρος ψηλός έχει απαντήσει θετικά στην πρόταση της ομάδας και αναμένεται την Τετάρτη (30/9) στη Θεσσαλονίκη.

Η επιλογή του Μοτιεγιούνας προέκυψε μετά την απόφαση του Αντρέα Τρινκιέρι να αναζητήσει έναν παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά για τη γραμμή των ψηλών. Ο Ιταλός προπονητής δεν είχε μείνει ικανοποιημένος από όσα είχε δει από τον Κλίφορντ Ομορούγι στο πρώτο διάστημα της σεζόν και, αφού εξέτασε τις διαθέσιμες περιπτώσεις, κατέληξε στον Λιθουανό.

Η απουσία του Ομορούγι από τη 12άδα του ημιτελικού του Super Cup απέναντι στον Παναθηναϊκό είχε ήδη δείξει τις προθέσεις του τεχνικού επιτελείου. Ο Μπριν Ταϊρί επέστρεψε έπειτα από έναν μήνα λόγω τραυματισμού και πήρε θέση στην αποστολή, με τον 24χρονο σέντερ να μένει εκτός.

Η εμπειρία από NBA και EuroLeague

Ο ύψους 2,13 μ. Μοτιεγιούνας διαθέτει μακρά εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού και του αμερικανικού μπάσκετ. Έχει καταγράψει 251 συμμετοχές στην κανονική περίοδο του NBA και ακόμη 11 στα πλέι οφ, ενώ μετρά 187 αγώνες στη EuroLeague και 28 στο EuroCup τη διετία 2009-2011 με την τότε Μπενετόν Τρεβίζο.

Στο NBA αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια στους Χιούστον Ρόκετς, ενώ πέρασε επίσης από τους Σαν Αντόνιο Σπερς και τους Νιου Όρλιανς Πέλικανς. Ακολούθησε η παρουσία του στην Κίνα από το 2019 έως το 2021 και στη συνέχεια η επιστροφή του στην Ευρώπη.

Στη EuroLeague έχει φορέσει, μεταξύ άλλων, τις φανέλες της Ζάλγκιρις, της Μονακό και του Ερυθρού Αστέρα. Συνολικά στη διοργάνωση έχει μέσο όρο 8,2 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και σχεδόν μία ασίστ ανά αγώνα, ενώ την περασμένη σεζόν, σε 27 συμμετοχές με τον Ερυθρό Αστέρα, είχε 7,3 πόντους και 1,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Τι προσθέτει στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ

Ο Μοτιεγιούνας, γνωστός και ως «D-Mo» από τη θητεία του στις ΗΠΑ, μπορεί να προσφέρει στον ΠΑΟΚ περισσότερες επιλογές στην επίθεση. Έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει με την μπάλα στα χέρια τόσο από το χαμηλό ποστ όσο και μέσα από το πικ εν ρολ, ενώ μπορεί να απειλήσει και από την περιφέρεια όταν ο αντίπαλος ψηλός τού παραχωρεί χώρο.

Η παρουσία του αναμένεται να δώσει στον Τρινκιέρι έναν διαφορετικό τύπο σέντερ δίπλα στους Μουρ και Αλεξάντερ, ιδιαίτερα ενόψει των υποχρεώσεων στο EuroCup. Παράλληλα, η ένταξή του στο αμυντικό πλάνο θα αποτελέσει μέρος της διαδικασίας προσαρμογής του, καθώς τα χαρακτηριστικά του θα πρέπει να συνδυαστούν με το υπάρχον ροτέισον της ομάδας στη ρακέτα.

Πριν καταλήξει στον Μοτιεγιούνας, ο ΠΑΟΚ είχε εξετάσει και άλλες επιλογές για τη θέση του σέντερ, μεταξύ των οποίων και την περίπτωση του Ομέρ Γιούρτσεβεν. Με τη συμφωνία με τον Λιθουανό να βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο, όλα δείχνουν ότι ο Ομορούγι θα παραχωρηθεί δανεικός, ώστε να αποκτήσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.