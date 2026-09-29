Περού: Σύγκρουση στρατού και αστυνομίας με μέλη οργάνωσης διαφωνούντων των πρώην FARC στα σύνορα με την Κολομβία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο στρατός και η αστυνομία του Περού ενεπλάκησαν σε ένοπλη σύγκρουση με μέλη της οργάνωσης Comandos de la Frontera, η οποία αποτελείται από διαφωνούντες των πρώην FARC, στην περιοχή των συνόρων με την Κολομβία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Λίμα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην επαρχία Πουτουμάγιο, στο βορειοδυτικό τμήμα του Περού. Το υπουργείο δεν διευκρίνισε την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία διεξήχθη.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του υπουργείου Άμυνας, που συντάχθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, τρία μέλη των Comandos de la Frontera («Καταδρομείς των Συνόρων») έπεσαν στον ποταμό Γιαρικάγια κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

«Οι συνθήκες ασφαλείας, καθώς και το βάθος και η ορμητική ροή του ποταμού, κατέστησαν αδύνατες τις επιχειρήσεις έρευνας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η επιχείρηση και τα ευρήματα

Το υπουργείο ανέφερε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από συλλογή πληροφοριών και τον εντοπισμό της θέσης όπου βρίσκονταν τα μέλη της οργάνωσης.

Κατόπιν «δουλειάς (της υπηρεσίας) πληροφοριών» και «μόλις εντοπίστηκε η τοποθεσία, διεξήχθη επιχείρηση και εκεί σημειώθηκε σύγκρουση που ανάγκασε τους κακοποιούς να υποχωρήσουν, ενώ τρεις από αυτούς έπεσαν στον ποταμό Γιαρικάγια», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα τουφέκι τύπου M16, δύο πιστόλια, μία χειροβομβίδα, πυρομαχικά, ελαφρύ εξοπλισμό μάχης, στρατιωτικές στολές και φάρμακα.

Οι διαφωνούντες των FARC

Οι Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC), αντάρτικο κίνημα μαρξιστικών καταβολών, υπέγραψαν το 2016 συμφωνία ειρήνης με το κολομβιανό κράτος, βάζοντας τέλος σε σύγκρουση που διήρκεσε περισσότερο από μισό αιώνα.

Ωστόσο, ορισμένες μονάδες απέρριψαν τη συμφωνία και συνέχισαν την ένοπλη δράση τους. Οι συγκεκριμένες οργανώσεις συγκρούονται με τις δυνάμεις ασφαλείας αλλά και με άλλες ένοπλες ομάδες, ενώ συνδέονται με δραστηριότητες όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων και οι εκβιάσεις, μέσω των οποίων εξασφαλίζουν χρηματοδότηση.

Την περασμένη Παρασκευή, η κυβέρνηση της Κολομβίας, υπό τον πρόεδρο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, απέλασε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Γιοβάνι Αντρές Ρόχας, γνωστό και με το προσωνύμιο «Αράνια». Ο Ρόχας, ο οποίος συνελήφθη το 2025, αναφέρεται ως ηγέτης των Comandos de la Frontera.