Περού: Σύγκρουση στρατού και αστυνομίας με μέλη οργάνωσης διαφωνούντων των πρώην FARC στα σύνορα με την Κολομβία

Ένοπλη σύγκρουση σημειώθηκε μεταξύ των περουβιανών δυνάμεων ασφαλείας και μελών των Comandos de la Frontera στην επαρχία Πουτουμάγιο. Τρία μέλη της οργάνωσης έπεσαν στον ποταμό Γιαρικάγια, ενώ οι Αρχές κατέσχεσαν όπλα, πυρομαχικά και στρατιωτικό εξοπλισμό.

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Διεθνή Νέα

Ecuador Army Day, Εκουαδόρ
(AP Photo/Dolores Ochoa)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο στρατός και η αστυνομία του Περού ενεπλάκησαν σε ένοπλη σύγκρουση με μέλη της οργάνωσης Comandos de la Frontera, διαφωνούντες των πρώην FARC, στα σύνορα με την Κολομβία.
  • Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τρία μέλη των Comandos de la Frontera έπεσαν στον ποταμό Γιαρικάγια, με τις συνθήκες ασφαλείας να καθιστούν αδύνατες τις έρευνες.
  • Ο ηγέτης των Comandos de la Frontera, Γιοβάνι Αντρές Ρόχας («Αράνια»), απελάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025, καθώς η οργάνωση συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

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Ο στρατός και η αστυνομία του Περού ενεπλάκησαν σε ένοπλη σύγκρουση με μέλη της οργάνωσης Comandos de la Frontera, η οποία αποτελείται από διαφωνούντες των πρώην FARC, στην περιοχή των συνόρων με την Κολομβία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Λίμα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην επαρχία Πουτουμάγιο, στο βορειοδυτικό τμήμα του Περού. Το υπουργείο δεν διευκρίνισε την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία διεξήχθη.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του υπουργείου Άμυνας, που συντάχθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, τρία μέλη των Comandos de la Frontera («Καταδρομείς των Συνόρων») έπεσαν στον ποταμό Γιαρικάγια κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

«Οι συνθήκες ασφαλείας, καθώς και το βάθος και η ορμητική ροή του ποταμού, κατέστησαν αδύνατες τις επιχειρήσεις έρευνας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η επιχείρηση και τα ευρήματα

Το υπουργείο ανέφερε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από συλλογή πληροφοριών και τον εντοπισμό της θέσης όπου βρίσκονταν τα μέλη της οργάνωσης.

Κατόπιν «δουλειάς (της υπηρεσίας) πληροφοριών» και «μόλις εντοπίστηκε η τοποθεσία, διεξήχθη επιχείρηση και εκεί σημειώθηκε σύγκρουση που ανάγκασε τους κακοποιούς να υποχωρήσουν, ενώ τρεις από αυτούς έπεσαν στον ποταμό Γιαρικάγια», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα τουφέκι τύπου M16, δύο πιστόλια, μία χειροβομβίδα, πυρομαχικά, ελαφρύ εξοπλισμό μάχης, στρατιωτικές στολές και φάρμακα.

Οι διαφωνούντες των FARC

Οι Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC), αντάρτικο κίνημα μαρξιστικών καταβολών, υπέγραψαν το 2016 συμφωνία ειρήνης με το κολομβιανό κράτος, βάζοντας τέλος σε σύγκρουση που διήρκεσε περισσότερο από μισό αιώνα.

Ωστόσο, ορισμένες μονάδες απέρριψαν τη συμφωνία και συνέχισαν την ένοπλη δράση τους. Οι συγκεκριμένες οργανώσεις συγκρούονται με τις δυνάμεις ασφαλείας αλλά και με άλλες ένοπλες ομάδες, ενώ συνδέονται με δραστηριότητες όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων και οι εκβιάσεις, μέσω των οποίων εξασφαλίζουν χρηματοδότηση.

Την περασμένη Παρασκευή, η κυβέρνηση της Κολομβίας, υπό τον πρόεδρο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, απέλασε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Γιοβάνι Αντρές Ρόχας, γνωστό και με το προσωνύμιο «Αράνια». Ο Ρόχας, ο οποίος συνελήφθη το 2025, αναφέρεται ως ηγέτης των Comandos de la Frontera.

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