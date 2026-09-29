ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ ανακαλεί τους κανόνες Μπάιντεν για το Title IX – Τι αλλάζει στα σχολεία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακαλεί τους κανόνες που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση Τζο Μπάιντεν για την εφαρμογή του Title IX, της ομοσπονδιακής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων λόγω φύλου στην εκπαίδευση. Η αλλαγή αφορά τόσο την προστασία που είχε επεκταθεί σε τρανς και ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητές όσο και τις διαδικασίες με τις οποίες τα σχολεία εξετάζουν καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι επαναφέρει την εφαρμογή του νόμου σε συμφωνία με σχετικές δικαστικές αποφάσεις και την πρόθεση του Κογκρέσου. Αντίθετα, οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων και θυμάτων σεξουαλικής βίας εκφράζουν την άποψη ότι η αλλαγή περιορίζει τις εγγυήσεις προστασίας για μαθητές που καταγγέλλουν περιστατικά διακρίσεων, παρενόχλησης ή κακοποίησης.

Τι προβλέπει το Title IX

Το Title IX είναι ομοσπονδιακός νόμος του 1972, ο οποίος απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου σε σχολεία και πανεπιστήμια που λαμβάνουν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Η νομοθεσία θεσπίστηκε αρχικά κυρίως για την αντιμετώπιση των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών στην εκπαίδευση και στον αθλητισμό. Σταδιακά, η εφαρμογή της επεκτάθηκε και σε ζητήματα όπως η σεξουαλική παρενόχληση και η σεξουαλική κακοποίηση εντός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Τα τελευταία χρόνια, βασικό πεδίο πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης αποτελεί το κατά πόσο η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου καλύπτει και περιπτώσεις που συνδέονται με την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Οι αλλαγές που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση Μπάιντεν

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε υιοθετήσει ευρύτερη ερμηνεία του Title IX, σύμφωνα με την οποία η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου περιλάμβανε και την προστασία τρανς και ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητών.

Με βάση αυτή την προσέγγιση, ένα σχολείο μπορούσε να θεωρηθεί ότι παραβιάζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία εάν δεν αντιμετώπιζε περιστατικά διακρίσεων που σχετίζονταν με την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό μαθητή.

Οι κανόνες επηρέαζαν επίσης τον τρόπο διαχείρισης των καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση. Διεύρυναν τις περιπτώσεις στις οποίες ένα σχολείο όφειλε να διεξαγάγει έρευνα, επέκτειναν την υποχρέωση αυτή και σε περιστατικά που καταγράφονταν στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων εκτός των εγκαταστάσεων και επέτρεπαν την αξιολόγηση μιας υπόθεσης με βάση το κριτήριο της «υπεροχής των αποδείξεων», δηλαδή κατά πόσο ήταν πιθανότερο ένα περιστατικό να έχει συμβεί παρά να μην έχει συμβεί.

Οι συγκεκριμένοι κανονισμοί είχαν διαμορφωθεί έπειτα από διαδικασία τριών ετών, κατά την οποία είχαν υποβληθεί περίπου 240.000 δημόσια σχόλια.

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ

Η υπουργός Παιδείας των ΗΠΑ, Λίντα ΜακΜάχον, ανακοίνωσε την ανάκληση της προηγούμενης ερμηνείας και την επαναφορά της εφαρμογής του Title IX με βάση τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ και τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις.

«Χάρη στη σημερινή ενέργεια, οι δημοσιευμένοι κανονισμοί του Title IX αντικατοπτρίζουν πιστά τις δικαστικές αποφάσεις και την πρόθεση του Κογκρέσου, μειώνοντας τη σύγχυση για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικά ιδρύματα», δήλωσε.

Η Λίντα ΜακΜάχον ανέφερε ακόμη ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να προστατεύει την ισότητα των ευκαιριών και να ζητά λογοδοσία από σχολεία που παραβιάζουν τα δικαιώματα και την ιδιωτικότητα των μαθητών.

Με τη νέα προσέγγιση, το υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ δεν υιοθετεί πλέον την προηγούμενη ομοσπονδιακή ερμηνεία ότι το Title IX προβλέπει ειδικές προστασίες για μαθητές με βάση την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Οι αντιδράσεις οργανώσεων

Οργανώσεις που εκπροσωπούν επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης υποστηρίζουν ότι η αλλαγή δεν περιορίζεται στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητών, αλλά επηρεάζει συνολικότερα το πλαίσιο προστασίας απέναντι στη σεξουαλική παρενόχληση στα σχολεία.

Η Σιουάλι Πατέλ, ανώτερη διευθύντρια εκπαιδευτικής δικαιοσύνης στο National Women’s Law Center, ανέφερε ότι η σεξουαλική παρενόχληση και η κακοποίηση εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρά προβλήματα στα σχολεία και υποστήριξε ότι οι νόμοι για την προστασία των θυμάτων πρέπει να εφαρμόζονται.

«Η υπουργός Παιδείας Λίντα ΜακΜάχον και η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισαν να αγνοήσουν αυτό που χρειάζονται οι επιζώντες, χρησιμοποιώντας το Title IX για να επιτεθούν στους τρανς μαθητές», ανέφερε.

Η συζήτηση για τα σχολικά αθλήματα

Η απόφαση συνδέθηκε και με την πολιτική συζήτηση για τη συμμετοχή τρανς μαθητών σε σχολικές αθλητικές ομάδες.

Σε συνέντευξή της στο OutKick, η Λίντα ΜακΜάχον δήλωσε ότι οι αλλαγές θα συμβάλουν ώστε να διασφαλιστεί ότι «τα αγόρια θα αγωνίζονται στα αγορίστικα αθλήματα και τα κορίτσια στα κοριτσίστικα αθλήματα».

Το υπουργείο Παιδείας, ωστόσο, διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν τροποποιεί τους κανόνες συμμετοχής στον σχολικό αθλητισμό και ότι «δεν επιφέρει καμία αλλαγή στο ισχύον ουσιαστικό δίκαιο».

Η δικαστική διάσταση

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν χρειάστηκε να προσβάλει δικαστική απόφαση που είχε εμποδίσει την εφαρμογή των κανόνων της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Ομοσπονδιακός δικαστής στο Κεντάκι είχε αναστείλει την εφαρμογή τους λίγο πριν από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η νέα κυβέρνηση επέλεξε να μην αμφισβητήσει την απόφαση.

Η Νάνσι Πότερ, δικηγόρος πολιτικών δικαιωμάτων που είχε εργαστεί στο υπουργείο Παιδείας, δήλωσε ότι η νέα πολιτική αντανακλά το νομικό πλαίσιο που βρίσκεται σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2025.

Οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων, από την πλευρά τους, υποστηρίζουν ότι η κατάργηση των κανόνων της κυβέρνησης Μπάιντεν δυσχεραίνει την εφαρμογή του Title IX και περιορίζει την προστασία μαθητών που καταγγέλλουν περιστατικά κακοποίησης ή παρενόχλησης.