Γιούτα: Αποφυλακίζεται με εγγύηση 71χρονος έπειτα από 41 χρόνια στην πτέρυγα των μελλοθανάτων – Τα νέα ευρήματα από την ανάλυση DNA

Ο 71χρονος Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ αποφυλακίζεται με εγγύηση έπειτα από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες στην πτέρυγα των μελλοθανάτων στη Γιούτα. Νέα ανάλυση DNA έδειξε ότι αίμα και γενετικό υλικό από κρίσιμα σημεία της υπόθεσης δεν αντιστοιχούν σε εκείνον, ενώ έχει ήδη διαταχθεί νέα δίκη.

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Διεθνή Νέα

Death Row Retrial Utah
(Chris Samuels/The Salt Lake Tribune via AP, Pool, File)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δικαστής στη Γιούτα διέταξε την αποφυλάκιση με εγγύηση του 71χρονου Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ, ο οποίος πέρασε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες στην πτέρυγα των μελλοθανάτων.
  • Η απόφαση ελήφθη μετά την ανακοίνωση των εισαγγελέων ότι νέα ανάλυση DNA δεν τον συνδέει με γενετικό υλικό που εξετάστηκε στην υπόθεση.
  • Ο Κάρτερ δηλώνει αθώος επί δεκαετίες, ενώ ο συνήγορός του τόνισε ότι ο εντολέας του θα χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πολύχρονης κράτησής του.

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Την αποφυλάκιση με εγγύηση του 71χρονου Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ, ο οποίος πέρασε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες στην πτέρυγα των μελλοθανάτων για τη δολοφονία μιας γυναίκας το 1985, διέταξε δικαστής στη Γιούτα, μετά την ανακοίνωση των εισαγγελέων ότι νέα ανάλυση DNA δεν τον συνδέει με γενετικό υλικό που εξετάστηκε στην υπόθεση.

Η απόφαση ελήφθη παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειας του θύματος. Ο Κάρτερ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της Εύα Όλεσεν, θείας του τότε αρχηγού της αστυνομίας της Πρόβο, ενώ επί δεκαετίες δηλώνει αθώος.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γιούτα διέταξε πέρυσι τη διεξαγωγή νέας δίκης, επικαλούμενο ανάρμοστη συμπεριφορά των ερευνητών. Ο 71χρονος υποστηρίζει επίσης ότι η ομολογία που είχε υπογράψει μετά τη σύλληψή του αποσπάστηκε υπό πίεση.

Τα νέα ευρήματα από την ανάλυση DNA

Η νέα εξέταση γενετικού υλικού έδειξε ότι αίμα που εντοπίστηκε σε πόμολο πόρτας δεν αντιστοιχεί στο DNA του Κάρτερ. Το ίδιο προέκυψε και για γενετικό υλικό που βρέθηκε στη λαβή του μαχαιριού με το οποίο φέρεται να μαχαιρώθηκε η Εύα Όλεσεν. Το θύμα είχε επίσης πυροβοληθεί.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Γιούτα, Έρβιν Πετίλος, δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η επανεξέταση των όρων εγγύησης του Κάρτερ ήταν «αναγκαία και δίκαιη», καθώς οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης.

Ο συνήγορος του 71χρονου, Νιλ Χάμιλτον, ανέφερε ότι ο εντολέας του θα χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πολύχρονης κράτησής του.

«Δεν είναι τόσο απλό όσο το “ας τον αφήσουμε να φύγει”», δήλωσε ο Χάμιλτον. «Αποφυλακίζεται έχοντας υποστεί 41 χρόνια τραύματος που προκλήθηκε από το κράτος, και οι επιπτώσεις του είναι πραγματικές».

Η σύλληψη και η ομολογία

Ο Κάρτερ, με καταγωγή από το Σικάγο, ζούσε με τη μητέρα του στη Γιούτα όταν δολοφονήθηκε η Όλεσεν, στις 27 Φεβρουαρίου 1985. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η έρευνα στράφηκε τελικά σε εκείνον, καθώς θεωρήθηκε ύποπτος ότι σκότωσε τη γυναίκα κατά τη διάρκεια ληστείας.

Μέχρι τον Απρίλιο του ίδιου έτους είχε εγκαταλείψει τη Γιούτα, πιστεύοντας ότι ήταν ύποπτος για διαφορετική υπόθεση επίθεσης. Τον Ιούνιο συνελήφθη στο Νάσβιλ του Τενεσί και, κατά τη διάρκεια ανάκρισης από ντετέκτιβ της αστυνομίας της Πρόβο, υπέγραψε ομολογία.

Αργότερα δήλωσε ότι επρόκειτο για ψευδή ομολογία, υποστηρίζοντας ότι οι αστυνομικοί τον απειλούσαν επανειλημμένα.

Ο Κάρτερ καταδικάστηκε σε θάνατο έπειτα από δίκη στην οποία η υπεράσπισή του δεν κάλεσε κανέναν μάρτυρα. Μετά από νέα δίκη, το 1992, καταδικάστηκε εκ νέου σε θάνατο, ενώ τα επόμενα χρόνια τα δικαστήρια της Γιούτα απέρριψαν πολυάριθμες προσφυγές του.

Πλέον, μετά την απόφαση για νέα δίκη και τα νεότερα αποτελέσματα από τις εξετάσεις DNA, δικαστής διέταξε την αποφυλάκισή του με εγγύηση, ενώ η εξέταση των υπόλοιπων στοιχείων της υπόθεσης συνεχίζεται.

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