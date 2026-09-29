Γιούτα: Αποφυλακίζεται με εγγύηση 71χρονος έπειτα από 41 χρόνια στην πτέρυγα των μελλοθανάτων – Τα νέα ευρήματα από την ανάλυση DNA

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Την αποφυλάκιση με εγγύηση του 71χρονου Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ, ο οποίος πέρασε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες στην πτέρυγα των μελλοθανάτων για τη δολοφονία μιας γυναίκας το 1985, διέταξε δικαστής στη Γιούτα, μετά την ανακοίνωση των εισαγγελέων ότι νέα ανάλυση DNA δεν τον συνδέει με γενετικό υλικό που εξετάστηκε στην υπόθεση.

Η απόφαση ελήφθη παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειας του θύματος. Ο Κάρτερ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της Εύα Όλεσεν, θείας του τότε αρχηγού της αστυνομίας της Πρόβο, ενώ επί δεκαετίες δηλώνει αθώος.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γιούτα διέταξε πέρυσι τη διεξαγωγή νέας δίκης, επικαλούμενο ανάρμοστη συμπεριφορά των ερευνητών. Ο 71χρονος υποστηρίζει επίσης ότι η ομολογία που είχε υπογράψει μετά τη σύλληψή του αποσπάστηκε υπό πίεση.

After spending 40 years on death row for the murder of Provo resident Eva Olesen in 1985, Douglas Carter has been released on bail as he awaits a new trial. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΟΠΕΚΑ: Πότε καταβάλλονται τα επιδόματα Σεπτεμβρίου After key witnesses in his case retracted their testimony, Carter, now 71, was scheduled to receive a retrial. Then, on… pic.twitter.com/fQSXtGnhB0 — ABC4 News (@abc4utah) September 28, 2026

Τα νέα ευρήματα από την ανάλυση DNA

Η νέα εξέταση γενετικού υλικού έδειξε ότι αίμα που εντοπίστηκε σε πόμολο πόρτας δεν αντιστοιχεί στο DNA του Κάρτερ. Το ίδιο προέκυψε και για γενετικό υλικό που βρέθηκε στη λαβή του μαχαιριού με το οποίο φέρεται να μαχαιρώθηκε η Εύα Όλεσεν. Το θύμα είχε επίσης πυροβοληθεί.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Γιούτα, Έρβιν Πετίλος, δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η επανεξέταση των όρων εγγύησης του Κάρτερ ήταν «αναγκαία και δίκαιη», καθώς οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης.

Ο συνήγορος του 71χρονου, Νιλ Χάμιλτον, ανέφερε ότι ο εντολέας του θα χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πολύχρονης κράτησής του.

«Δεν είναι τόσο απλό όσο το “ας τον αφήσουμε να φύγει”», δήλωσε ο Χάμιλτον. «Αποφυλακίζεται έχοντας υποστεί 41 χρόνια τραύματος που προκλήθηκε από το κράτος, και οι επιπτώσεις του είναι πραγματικές».

Η σύλληψη και η ομολογία

Ο Κάρτερ, με καταγωγή από το Σικάγο, ζούσε με τη μητέρα του στη Γιούτα όταν δολοφονήθηκε η Όλεσεν, στις 27 Φεβρουαρίου 1985. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η έρευνα στράφηκε τελικά σε εκείνον, καθώς θεωρήθηκε ύποπτος ότι σκότωσε τη γυναίκα κατά τη διάρκεια ληστείας.

Μέχρι τον Απρίλιο του ίδιου έτους είχε εγκαταλείψει τη Γιούτα, πιστεύοντας ότι ήταν ύποπτος για διαφορετική υπόθεση επίθεσης. Τον Ιούνιο συνελήφθη στο Νάσβιλ του Τενεσί και, κατά τη διάρκεια ανάκρισης από ντετέκτιβ της αστυνομίας της Πρόβο, υπέγραψε ομολογία.

Αργότερα δήλωσε ότι επρόκειτο για ψευδή ομολογία, υποστηρίζοντας ότι οι αστυνομικοί τον απειλούσαν επανειλημμένα.

Ο Κάρτερ καταδικάστηκε σε θάνατο έπειτα από δίκη στην οποία η υπεράσπισή του δεν κάλεσε κανέναν μάρτυρα. Μετά από νέα δίκη, το 1992, καταδικάστηκε εκ νέου σε θάνατο, ενώ τα επόμενα χρόνια τα δικαστήρια της Γιούτα απέρριψαν πολυάριθμες προσφυγές του.

Πλέον, μετά την απόφαση για νέα δίκη και τα νεότερα αποτελέσματα από τις εξετάσεις DNA, δικαστής διέταξε την αποφυλάκισή του με εγγύηση, ενώ η εξέταση των υπόλοιπων στοιχείων της υπόθεσης συνεχίζεται.