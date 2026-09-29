Χιλή: Σχέδιο 1,3 δισ. δολαρίων για τη δημιουργία 100.000 θέσεων εργασίας

Η κυβέρνηση της Χιλής, υπό τον πρόεδρο Χοσέ Αντόνιο Καστ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ένα πακέτο μέτρων ύψους 1,3 δισ. δολαρίων, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και τη δημιουργία 100.000 θέσεων εργασίας, καθώς η ανεργία στη χώρα έχει αυξηθεί.

Ο επίσημος δείκτης ανεργίας διαμορφώνεται στο 9,5%, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας πενταετίας, σύμφωνα με το εθνικό ινστιτούτο στατιστικής της χώρας. Η κατάσταση στην αγορά εργασίας επηρεάζει σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους, με τις γυναίκες και τους νέους κάτω των 24 ετών να καταγράφονται μεταξύ των περισσότερο πληττόμενων ομάδων.

Οι τέσσερις άξονες του σχεδίου

Το κυβερνητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις, δημόσια έργα και παρεμβάσεις για την απασχόληση, οι οποίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας στο Σαντιάγο, προβλέπεται ότι «θα αρχίσει να υλοποιείται τους επόμενους μήνες και όλο το 2027».

Το σχέδιο βασίζεται σε τέσσερις άξονες: την επιτάχυνση των κρατικών επενδύσεων και των δημοσίων έργων που μπορούν να εκτελεστούν άμεσα, την ενίσχυση των προσλήψεων, την παροχή μεγαλύτερης ρευστότητας σε επιχειρήσεις και προμηθευτές και την κατάρτιση νέας εθνικής πολιτικής για την απασχόληση.

Μεταξύ των προβλεπόμενων παρεμβάσεων περιλαμβάνεται και η «επιδότηση της απασχόλησης» σε περιοχές και οικονομικούς κλάδους που επηρεάζονται περισσότερο από την ανεργία. Για το συγκεκριμένο μέτρο προβλέπεται κρατική χρηματοδότηση συνολικού ύψους 94 εκατ. δολαρίων για το 2026 και το 2027.

Με την εφαρμογή του πακέτου, η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει την απασχόληση και την οικονομική δραστηριότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία η άνοδος της ανεργίας ασκεί αυξημένες πιέσεις στην αγορά εργασίας της χώρας.