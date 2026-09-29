Dua Lipa: Τα ‘σπασε στον γάμο του ξαδέλφου της στο Κόσοβο – Τα τσιφτετέλια και ο χορός με το ποτήρι στο κεφάλι

Η Dua Lipa ταξίδεψε στην Πρίστινα για τον γάμο του ξαδέλφου της και δημοσίευσε στιγμιότυπα από τη γιορτή, στα οποία εμφανίζεται με την οικογένειά της και χορεύει παραδοσιακούς αλβανικούς χορούς.

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Lifestyle

Dua Lipa, Ντούα Λίπα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Dua Lipa ταξίδεψε στην Πρίστινα για να παρευρεθεί στον γάμο του ξαδέλφου της, And Gjakova, με τη Rozafa Kelmendi.
  • Η τραγουδίστρια χόρεψε παραδοσιακούς αλβανικούς χορούς με τον πατέρα της και ισορρόπησε ένα ποτήρι στο κεφάλι της, όπως φάνηκε στα βίντεο που δημοσίευσε στα social media.
  • Η Dua Lipa διατηρεί στενούς δεσμούς με το Κόσοβο, την πατρίδα των γονιών της, και απέκτησε την αλβανική υπηκοότητα το 2022.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Dua Lipa ταξίδεψε στην Πρίστινα το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να παρευρεθεί στον γάμο του ξαδέλφου της, And Gjakova, με τη Rozafa Kelmendi.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες και βίντεο από το γαμήλιο τριήμερο, καταγράφοντας στιγμές από την οικογενειακή γιορτή.

Σε ένα από τα βίντεο, η Dua Lipa χορεύει παραδοσιακούς αλβανικούς χορούς μαζί με τον πατέρα της, Dukagjin Lipa. Σε άλλη στιγμή, εμφανίζεται να ισορροπεί ένα ποτήρι στο κεφάλι της, ενώ οι καλεσμένοι την ενθαρρύνουν.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε, η τραγουδίστρια ποζάρει επίσης με τους γονείς της, Anesa και Dukagjin Lipa, καθώς και με την αδελφή της, Rina.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DUA LIPA (@dualipa)

Οι εμφανίσεις στο γαμήλιο τριήμερο

Για τις διαφορετικές εκδηλώσεις του γάμου, η Dua Lipa επέλεξε ξεχωριστές εμφανίσεις. Σε μία από τις βραδιές φόρεσε χρυσό τοπ με ιδιαίτερες λεπτομέρειες και μαύρο παντελόνι, ενώ σε άλλη περίσταση επέλεξε μαύρο φόρεμα με φτερά και ανοιχτή πλάτη.

Η τραγουδίστρια διατηρεί στενούς δεσμούς με το Κόσοβο και έχει αναφερθεί επανειλημμένα στην καταγωγή της και στη σχέση της με τη χώρα.

Η Dua Lipa γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1995 από γονείς με καταγωγή από το Κόσοβο, ενώ πέρασε μέρος των παιδικών της χρόνων στην Πρίστινα. Το 2022 απέκτησε και την αλβανική υπηκοότητα.

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