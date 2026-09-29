Πηνελόπη Πλάκα: Αποχαιρέτησε το καλοκαίρι με φωτογραφία από την Σίφνο – «Του χρόνου, στα ίδια μέρη, στις ίδιες θάλασσες»

Η Πηνελόπη Πλάκα δημοσίευσε φωτογραφία από τη Σίφνο, στην οποία ποζάρει με μαύρο μπικίνι δίπλα στη θάλασσα, αποχαιρετώντας το καλοκαίρι με μία σύντομη αναφορά στη λεζάντα της.

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Πηνελόπη Πλάκα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Πηνελόπη Πλάκα επέλεξε μία καλοκαιρινή ανάμνηση από τη Σίφνο για να αποχαιρετήσει τη φετινή θερινή περίοδο.
  • Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία από τις διακοπές της στο κυκλαδίτικο νησί.
  • Με την ανάρτησή της, η Πηνελόπη Πλάκα αναφέρθηκε στο τέλος του καλοκαιριού και έδωσε ραντεβού για την επόμενη χρονιά, γράφοντας: «Του χρόνου, στα ίδια μέρη, στις ίδιες θάλασσες…».

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Η Πηνελόπη Πλάκα επέλεξε μία καλοκαιρινή ανάμνηση από τη Σίφνο για να αποχαιρετήσει τη φετινή θερινή περίοδο, λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση του Σεπτεμβρίου.

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία από τις διακοπές της στο κυκλαδίτικο νησί. Στο στιγμιότυπο ποζάρει δίπλα στη θάλασσα, φορώντας μαύρο μπικίνι.

Με την ανάρτησή της, η Πηνελόπη Πλάκα αναφέρθηκε στο τέλος του καλοκαιριού και έδωσε ραντεβού για την επόμενη χρονιά.

«Του χρόνου, στα ίδια μέρη, στις ίδιες θάλασσες…», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

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