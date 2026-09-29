Μαδρίτη: Συμφωνία για την επιστροφή της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ στο σπίτι της

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Τον δρόμο για την επιστροφή της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ στο διαμέρισμα όπου έζησε για σχεδόν επτά δεκαετίες, στο κέντρο της Μαδρίτης, ανοίγει συμφωνία που επιτεύχθηκε με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Η έξωσή της είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και μαζικές κινητοποιήσεις σε διάφορες περιοχές της Ισπανίας.

Τη συμφωνία γνωστοποίησε η δικηγόρος της 87χρονης, Μπεατρίθ Ντούρο, διευκρινίζοντας ότι απομένει η υπογραφή των σχετικών εγγράφων προκειμένου να οριστικοποιηθεί.

«Εάν υπογραφεί η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε, προφανώς θα ήταν η καλύτερη και πιο χαρμόσυνη λύση για όλον τον κόσμο», δήλωσε η Μπεατρίθ Ντούρο στους δημοσιογράφους.

Η δικηγόρος εκτίμησε ακόμη ότι η συμφωνία «θα μπορούσε να συμβάλει ώστε να αλλάξει το μοντέλο σε ό,τι αφορά τη στέγαση γενικότερα».

Οι κινητοποιήσεις μετά την έξωση

Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ εισήχθη σε νοσοκομείο μετά την έξωσή της από την κατοικία στην οποία διέμενε επί σχεδόν 70 χρόνια.

Η υπόθεση προκάλεσε κινητοποιήσεις στην Ισπανία, με χιλιάδες πολίτες να συμμετέχουν σε διαδηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες. Από το βράδυ του Σαββάτου, διαδηλωτές έστησαν επίσης «καταυλισμό συμπαράστασης» στο κέντρο της Μαδρίτης.

Οι συγκεντρώσεις είχαν ως αφορμή την περίπτωση της 87χρονης, ενώ οι συμμετέχοντες ζήτησαν παράλληλα παρεμβάσεις στη στεγαστική πολιτική, με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης στέγης στη χώρα.