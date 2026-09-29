Κίεβο: Ισχυρές εκρήξεις και συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή

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Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης στο Κίεβο, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, έπειτα από συναγερμό για ρωσική αεροπορική επιδρομή.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε μέσω Telegram ότι «νέοι βαλλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς το Κίεβο».

Δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα ανέφεραν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους.

Οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην ουκρανική πρωτεύουσα έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με επιθέσεις να εκδηλώνονται τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα.

Τη Δευτέρα, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν επίθεση με ρωσικό drone προκάλεσε πυρκαγιά στην Ακαδημία Επιστημών του Κιέβου, σύμφωνα με ενημέρωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.