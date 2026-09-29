Κίεβο: Ισχυρές εκρήξεις και συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Κίεβο, με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία να προειδοποιεί για βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονται προς την πρωτεύουσα. Μία ημέρα νωρίτερα, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με ρωσικό drone.

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Ουκρανία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης στο Κίεβο, έπειτα από συναγερμό για ρωσική αεροπορική επιδρομή.
  • Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε ότι «νέοι βαλλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς το Κίεβο», ενώ δημοσιογράφοι ανέφεραν συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους.
  • Οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην ουκρανική πρωτεύουσα έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της και έξι να τραυματίζονται τη Δευτέρα από επίθεση με drone.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης στο Κίεβο, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, έπειτα από συναγερμό για ρωσική αεροπορική επιδρομή.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε μέσω Telegram ότι «νέοι βαλλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς το Κίεβο».

Δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα ανέφεραν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους.

Οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην ουκρανική πρωτεύουσα έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με επιθέσεις να εκδηλώνονται τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα.

Τη Δευτέρα, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν επίθεση με ρωσικό drone προκάλεσε πυρκαγιά στην Ακαδημία Επιστημών του Κιέβου, σύμφωνα με ενημέρωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

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