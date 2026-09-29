Αλέξης Τσίπρας: «Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης αλλιώς ο Μητσοτάκης πρέπει να τον αποπέμψει»

Ο Αλέξης Τσίπρας ζητά την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, ή την αποπομπή του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης τόνισε την ανάγκη λογοδοσίας στη δικαιοσύνη και την πολιτική ευθιξία, αναφερόμενος σε προηγούμενες δηλώσεις του κ. Φλωρίδη για το «μπάζωμα».

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Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας, ΔΕΘ, ΕΛΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αλέξης Τσίπρας ζητά την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, με αφορμή την παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο του τότε υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Τριαντόπουλου.
  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, κληθείς να σχολιάσει την παραπομπή, ζήτησε «να παραιτηθεί ο κ. Φλωρίδης αλλιώς ο Μητσοτάκης πρέπει να τον αποπέμψει».
  • Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί «αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθιξία», υπενθυμίζοντας τις δηλώσεις του «όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα».

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Την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη ζητεί ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, για το αποκαλούμενο «μπάζωμα» στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Στο πλαίσιο του Olympia Forum, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας κληθείς να σχολιάσει την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου ζήτησε «να παραιτηθεί ο κ. Φλωρίδης αλλιώς ο Μητσοτάκης πρέπει να τον αποπέμψει». «Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, αλλά το να λογοδοτήσει κανείς στη δικαιοσύνη και να μην κυριαρχήσει η άποψη ότι δεν καταλαβαίνουμε όλοι οι Έλληνες τι βλέπουμε και τι γίνεται, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, κατά την άποψή μου», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Αυτός που θα πρέπει, μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθιξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης. Ο οποίος σας θυμίζω, με ιταμό ύφος, απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε, με τις φράσεις ‘όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα’. Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη, το στοιχειώδες, τη στοιχειώδη πολιτική ευθιξία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας.

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