Αλέξης Τσίπρας: «Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης αλλιώς ο Μητσοτάκης πρέπει να τον αποπέμψει»

Την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη ζητεί ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, για το αποκαλούμενο «μπάζωμα» στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Στο πλαίσιο του Olympia Forum, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας κληθείς να σχολιάσει την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου ζήτησε «να παραιτηθεί ο κ. Φλωρίδης αλλιώς ο Μητσοτάκης πρέπει να τον αποπέμψει». «Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, αλλά το να λογοδοτήσει κανείς στη δικαιοσύνη και να μην κυριαρχήσει η άποψη ότι δεν καταλαβαίνουμε όλοι οι Έλληνες τι βλέπουμε και τι γίνεται, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, κατά την άποψή μου», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Αυτός που θα πρέπει, μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθιξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης. Ο οποίος σας θυμίζω, με ιταμό ύφος, απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε, με τις φράσεις ‘όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα’. Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη, το στοιχειώδες, τη στοιχειώδη πολιτική ευθιξία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας.