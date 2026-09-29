Εσθονία: Κατηγορεί τη Ρωσία για εμπρησμό σε εταιρεία drones που προμηθεύει την Ουκρανία – «Δεν θα εκφοβιστούμε»

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Η Εσθονία κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από εμπρηστική επίθεση σε εταιρεία κατασκευής drones στο Ταλίν, η οποία προμηθεύει την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό πράξη δολιοφθοράς που οργανώθηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Μετά τις καταγγελίες της εσθονικής κυβέρνησης, Ευρωπαίοι ηγέτες και αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ εξέφρασαν την πλήρη στήριξή τους προς την Εσθονία και την Ουκρανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάχκνα, χαρακτήρισε τέτοιου είδους επιθέσεις «απολύτως απαράδεκτες» και ανακοίνωσε ότι ο επιτετραμμένος της Ρωσίας στο Ταλίν κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με τον Guardian.

Η φωτιά σε εταιρεία που κατασκευάζει μη επανδρωμένα οχήματα

Σύμφωνα με την εσθονική υπηρεσία εθνικής ασφάλειας, στις 15 Αυγούστου ξέσπασε πυρκαγιά σε κτίριο στο Ταλίν που χρησιμοποιείται από τη Milrem Robotics, εταιρεία η οποία κατασκευάζει μη επανδρωμένα χερσαία οχήματα που χρησιμοποιούνται στην Ουκρανία.

Δύο Λετονοί ύποπτοι συνελήφθησαν στη Λετονία στις 17 Αυγούστου, ενώ ένας τρίτος συνελήφθη την επόμενη ημέρα. Και οι τρεις παραδόθηκαν στη συνέχεια στις εσθονικές αρχές.

Ο Τσάχκνα δήλωσε ότι η έρευνα οδήγησε τις αρχές στο συμπέρασμα «με βεβαιότητα» πως η επίθεση ήταν «πράξη δολιοφθοράς που διατάχθηκε από τις ειδικές υπηρεσίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Κατά τον ίδιο, το περιστατικό εντάσσεται σε μία «ευρύτερη εκστρατεία σε ολόκληρη την Ευρώπη», με στόχο να εκφοβιστούν οι ευρωπαϊκές χώρες και να αποδυναμωθεί η υποστήριξή τους προς την Ουκρανία.

«Δεν θα εκφοβιστούμε»

Ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, δήλωσε ότι η απάντηση της χώρας του στις ρωσικές ενέργειες θα είναι ακριβώς η αντίθετη από εκείνη που, όπως είπε, επιδιώκει η Μόσχα.

«Ισχυρότερη ασφάλεια στο εσωτερικό, περισσότερη υποστήριξη στην Ουκρανία και μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία. Δεν θα εκφοβιστούμε», ανέφερε.

Η Εσθονία έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Ρωσία για υβριδικές επιχειρήσεις μετά την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, ενώ μαζί με τη Λετονία και τη Λιθουανία έχει αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες.

Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις κατηγορίες

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απέρριψε κατηγορηματικά τις εσθονικές καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τις «αβάσιμες» και «απερίσκεπτες».

Όπως υποστήριξε, οι ισχυρισμοί «δεν αντανακλούν σε καμία περίπτωση την πραγματικότητα» και δεν συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία.

«Δεν μπορούμε να παίρνουμε σοβαρά τέτοιες δηλώσεις και δεν θα το κάνουμε», πρόσθεσε.

Ρούτε: «Η Ρωσία συνεχίζει την εκστρατεία εχθρικών ενεργειών»

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ότι η Ρωσία «συνεχίζει την απερίσκεπτη εκστρατεία εχθρικών ενεργειών εναντίον συμμάχων του ΝΑΤΟ».

Υποστήριξε ακόμη ότι η Μόσχα «αποτυγχάνει στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία» και επίσης αποτυγχάνει στην προσπάθειά της να υπονομεύσει την ενότητα της Συμμαχίας και την υποστήριξη προς το Κίεβο.

Ο πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Μιντάουγκας Σινκεβίτσιους, δήλωσε ότι οι ρωσικές ενέργειες γίνονται «ολοένα πιο εχθρικές και λιγότερο συγκρατημένες».

«Βλέπουμε τις υβριδικές επιθέσεις στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη Γερμανία και αλλού. Δεν είναι πλέον ζήτημα γεωγραφικής εγγύτητας, αλλά ζήτημα των ενεργειών της Ρωσίας», τόνισε.

Στήριξη από ΕΕ και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, δήλωσε ότι τα «αποτυπώματα» της Ρωσίας βρίσκονται «παντού» στην επίθεση του Ταλίν, ενώ ο πρόεδρος της Λετονίας, Έντγκαρς Ρίνκεβιτς, υπογράμμισε ότι θα χρειαστεί περαιτέρω υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι στέκεται στο πλευρό της Εσθονίας, χαρακτηρίζοντας τον εμπρησμό «απερίσκεπτο».

«Η Μόσχα προσπαθεί να τρομοκρατήσει την Ευρώπη ώστε να περιορίσει την υποστήριξή της προς την Ουκρανία. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την επίθεση «επικίνδυνη κλιμάκωση», υπογραμμίζοντας ότι η Μόσχα «πρέπει να γνωρίζει ότι δεν θα κάμψει την ενότητά μας ούτε την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία».

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, χαρακτήρισε την επίσημη απόδοση ευθύνης από την Εσθονία «εξαιρετικά σοβαρή», ενώ η πρέσβης της Βρετανίας στην Εσθονία, Τζο Λόμας, δήλωσε ότι το Λονδίνο στέκεται στο πλευρό του Ταλίν απέναντι σε «απαράδεκτες επιθέσεις».

Περίπου 200 ύποπτα περιστατικά δολιοφθοράς στην Ευρώπη

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περίπου 200 περιστατικά που θεωρούνται ύποπτες ρωσικές ενέργειες δολιοφθοράς ή άλλες κακόβουλες δραστηριότητες έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται σχέδια εμπρησμών σε αποθήκες, εισβολές drones, κλοπές αμυντικής τεχνολογίας και κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες ευρωπαϊκές υποδομές.