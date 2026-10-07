Νίκαια: Χτύπησε έγκυο στην κοιλιά για να της αρπάξει το πορτοφόλι – Συνελήφθη ο 17χρονος δράστης

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Θύμα άγριας επίθεσης από έναν 17χρονο ληστή, ο οποίος δεν δίστασε να την χτυπήσει με μπουνιά στην κοιλιά, έπεσε μία έγκυος, τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Οκτωβρίου, σε πλατεία της Νίκαιας.

Ο δράστης, προσέγγισε την νεαρή εγκυμονούσα στην πλατεία και αφού την χτύπησε, άρπαξε το πορτοφόλι της που περιείχε χρήματα και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Για την υπόθεση ενημερώθηκαν άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη, που συγκρότησαν ειδική ομάδα για τον εντοπισμό του δράστη της επίθεσης.

Ύστερα από αναζητήσεις, κατάφεραν να συλλάβουν τον 17χρονο το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, στο Πέραμα.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, ο δράστης οδηγείται σε Σωφρονιστικό Κατάστημα.