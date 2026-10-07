Νίκαια: Χτύπησε έγκυο στην κοιλιά για να της αρπάξει το πορτοφόλι – Συνελήφθη ο 17χρονος δράστης

Μια έγκυος δέχτηκε άγρια επίθεση και χτυπήθηκε στην κοιλιά από έναν 17χρονο ληστή τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Οκτωβρίου, σε πλατεία της Νίκαιας. Ο δράστης, ο οποίος της άρπαξε το πορτοφόλι, συνελήφθη το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στο Πέραμα από αστυνομικούς και οδηγείται σε Σωφρονιστικό Κατάστημα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έγκυος γυναίκα έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από έναν 17χρονο ληστή σε πλατεία της Νίκαιας, ο οποίος δεν δίστασε να την χτυπήσει με μπουνιά στην κοιλιά.
  • Ο δράστης της άρπαξε το πορτοφόλι που περιείχε χρήματα και διέφυγε.
  • Ο 17χρονος δράστης συνελήφθη το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στο Πέραμα και οδηγείται σε Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Θύμα άγριας επίθεσης από έναν 17χρονο ληστή, ο οποίος δεν δίστασε να την χτυπήσει με μπουνιά στην κοιλιά, έπεσε μία έγκυος, τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Οκτωβρίου, σε πλατεία της Νίκαιας.

Ο δράστης, προσέγγισε την νεαρή εγκυμονούσα στην πλατεία και αφού την χτύπησε, άρπαξε το πορτοφόλι της που περιείχε χρήματα και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Για την υπόθεση ενημερώθηκαν άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη, που συγκρότησαν ειδική ομάδα για τον εντοπισμό του δράστη της επίθεσης.

Ύστερα από αναζητήσεις, κατάφεραν να συλλάβουν τον 17χρονο το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, στο Πέραμα.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, ο δράστης οδηγείται σε Σωφρονιστικό Κατάστημα.

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ